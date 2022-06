Alberto Fernández pidió la renuncia al ministro Matías Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, según confirmó la portavoz Gabriela Cerruti. La solicitud se produjo luego de que se difundiera un informe "en off" atribuido a la cartera que dirige Kulfas sobre el gasoducto Néstor Kirchner.

La difusión de esa información fue cuestionada por el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández.

Por su parte, desde la Casa Rosada informaron que "este sábado van a definir a su sucesor".

Horas antes de ejecutar esa decisión, Alberto Fernández había compartido el "malestar" expresado por Cristina Kirchner en relación con la circulación de esa supuesta información en off, y remarcó que confía en la "integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación" del gasoducto Néstor Kirchner.

Luego de meses en donde la interna del Frente de Todos fue uno de los principales temas de la coyuntura política, finalmente el Presidente y la vicepresidenta compartieron un acto por los 100 años de YPF donde buscaron dar una foto de unidad y solidez de cara a las próximas elecciones. Sin embargo, las fisuras dentro de la coalición de Gobierno volvieron resonar por la información difundida desde Desarrollo Productivo.

El mensaje del presidente

"Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Y a continuación agregó: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad", escribió Alberto basándose en lo que había expresado la expresidenta.

La respuesta de Cristina

Previamente, la vicepresidenta por redes sociales había expresado su malestar por esa publicación.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio Gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", indicó la exmandataria en su publicación.

Tanto el Presidente como la Vicepresidenta compartieron un comunicado de la cuenta oficial de Energía del Gobierno.

"A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", señala ese comunicado.

a empresa Energía Argentina (Enarsa) emitió este sábado un comunicado en el que compartían una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con información que un vocero había enviado "en off" a periodistas.

"La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina", comenzó el mensaje en alusión a la frase que pronunció el viernes la expresidenta durante el acto por los 100 años de YPF, cuando le señaló a Alberto Fernández: "Vos tenés la lapicera, te pido que la uses".

El escrito apuntaba a que fue el ala kirchnerista del Gobierno la que "fijó las condiciones para darle las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint".

"Es IEASA (Enarsa), con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de IEASA".

Además, el texto acusó a la firma de haber hecho una licitación "a la medida de Techint" para la provisión de materiales para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.