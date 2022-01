Alberto Fernández sobre el acuerdo con el FMI: "No habrá reforma laboral, jubilatoria ni devaluación"

El presidente Alberto Fernández confirmó que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de u$s44.000 millones, y dijo que no habrá condicionamientos para la economía argentina. “Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro”, indicó.

El jefe de Estado emitió un mensaje grabado en la Quinta de Olivos donde reconoció que el país se encontraba en una situación crítica sin un entendimiento con el FMI. “Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable”, aseveró y añadió que el acuerdo “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero”.

En ese sentido, agregó: “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe”. En esta línea, aseguró que el acuerdo alcanzado le permite al país fijar un camino de crecimiento.

“No habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno Nacional. Tampoco dispone saltos devaluatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona. Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”, explicó.

“Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades. Tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo no era posible, y tampoco lo será. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, sostuvo Fernández en otro tramo del discurso.