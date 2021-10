¿Alcanzan los incentivos para construir en el centro? Los desarrolladores responden

Una de las críticas que se les escuchó en el Concejo Municipal a quienes presentaron objeciones al proyecto municipal de revitalización del centro fue que no se había tenido muy en cuenta la opinión de los desarrolladores. Aprobada la ordenanza que otorga una serie de incentivos para levantar viviendas en esa zona (más metros de altura, posibilidad de reaprovechar terrazas y desobligación de hacer cocheras, entre otros), Ecos365 consultó a constructores al respecto. ¿Llegarán las inversiones inmobiliarias al área central?

Fernando Boldt (BBZ)

“La iniciativa de revitalizar el centro es correcta, hay buenas intenciones, coincidimos con la revisión de inmuebles patrimoniales y la flexibilización de cocheras. Lo que vemos es que tal vez se queda un poco corta, y muchas cosas se hicieron sin consultar al desarrollador o inversor. El tema es que si no convencés a la gente para que invierta en el centro es difícil. Muchas cuestiones tienen que ver además con infraestructura, temas urbanísticos, de seguridad, de servicios públicos”.

“Por otro lado nos agarró en un momento complicado, con pandemia, crisis económica, incertidumbre política, y todo eso hace retraer inversiones. Tal vez en unos años se vea un cambio en el centro, porque los efectos de estas normas no suelen ser inmediatos”.

Mariano Schor (Dyscon)

“La reactivación del centro debe considerar muchas variables, no sólo la construcción, también el comercio, la seguridad, los servicios públicos. Entiendo que las medidas van un poco en ese sentido, pero hay que tener en cuenta que a la gente no se la puede obligar a que viva en el centro, también se le deben ofrecer atractivos. La posibilidad de poder construir un piso más ayuda, pero no es determinante a la hora de hacer una inversión en un edificio, como sí lo es el hecho de que tengas un mercado”.

“En materia de servicios públicos, la EPE tiene atrasos en la provisión de energía en obras terminadas, tema por el cual hemos tenido varias reuniones para solucionarlo. Con Aguas Santafesinas estamos trabajando bien, mientras que con Litoral Gas es muy lento todo”.

Ricardo Griot (Pecam)

“Se trata de una nueva realidad la que nos toca vivir en la pospandemia, y hay que entenderla en toda su magnitud. Hay que reactivar el centro pero también los centros barriales, en estas ciudades de 15 minutos de las que tanto se habla. Rosario era una ciudad muy céntrica y ahora debe cambiar, y en ese sentido, hay que darle nueva vida al centro. Si bien la actividad continúa, hoy hay cierta retracción del inversor, a la espera del resultado electoral, pero en algún momento comenzará a moverse”.

“En materia de servicios públicos, consideramos que la infraestructura debe estar antes que la inversión, porque posibilita su desarrollo. Por cada peso que invierte el Estado, el privado pone $2,2. En Rosario en general hay buenos servicios, tal vez se complica un poco más cuando uno sale de la ciudad”.

Pablo Nazar (Cámara Argentina de la Construcción –CAMARCO- Rosario):

“Las medidas del municipio son importantes, van encaminadas a darle nueva vida al centro. La pandemia ha complicado un poco la relación que estábamos teniendo con empresas de servicios públicos, pero de a poco las cosas se van normalizando. Fuera de lo que es el centro, tenemos buen vínculo con Medio Ambiente y Recursos Hídricos, lo que genera más posibilidades de inversión y desarrollo”.

Referentes inmobiliarios también fueron consultados al respecto, y esto fue lo que dijeron:

Manuel Beltrán (Coordinador de las Cámaras Inmobiliarias de Rosario):

“Un centro sólo con oficinas y comercios no va más, sobre todo porque cambiaron muchos los hábitos y hay gente de Echesortu o de zona sur que ya no sale de su barrio para hacer las compras. Hay que pensar en un centro con viviendas, y a mucha gente le gusta vivir en esa zona, sobre todo los jóvenes que tienen cerca la universidad, el trabajo o la movida nocturna. Creo que mejorar los criterios de edificación servirá como incentivo para construir más”.

Andrés Gariboldi (Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario – COCIR):

“Todo lo que sea un incentivo más para construir lo vemos favorable, y creo que la ordenanza va en el sentido correcto. Está claro que ahí lo que se privilegiarán serán las unidades monoambientes y de un dormitorio, apuntando a un público joven que no se mueve tanto en auto sino en bicicleta. También pueden ser matrimonios de tercera edad, a los que todo les quedará cerca. Las familias en cambio hoy están más interesadas en espacios verdes”.