Alerta roja: se dispararon las estafas virtuales, telefónicas y la clonación de tarjetas

Desde la Dirección de Atención a la Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe reconocieron que el crescendo que muestran las estafas virtuales generó una situación que “se pone cada vez más difícil”, según expresó su titular, el doctor Leandro Piazza.

“En los últimos dos meses hubo un aumento abrupto de consultas por estafas sufridas o por sufrir intentos de estafas. La variedad de casos es inimaginable (...) El nivel de calidad y cantidad de estafas que hay es muy grande”, indicó en diálogo con el programa radial El Primero de la Mañana.

A su vez, señaló que lo común es que “tomen a personas vulnerables, les hacen un verso y terminan extrayendo los elementos necesarios para cometer la estafa”.

En casos de compras con tarjetas, “el negocio tiene que exigir la tarjeta y el documento. Si se usa una tarjeta clonada, es porque el negocio no pidió el documento. En ese caso hay que hacer un reclamo al banco, que deberá devolver el dinero”.

La intervención ante la denuncia de un damnificado “a veces tiene resolución favorable y, a veces, no. La recomendación es que apenas alguien se dé cuenta de que le ‘pescaron’ datos, se comunique de inmediato a la entidad crediticia, para tratar de cortar la posibilidad de comisión de la estafa. Pero si se dan datos que no deben proporcionarse, es mucho más difícil resolverlo, porque no se violó ningún sistema”.

También aseguró que “el control del home banking debe hacerse en forma permanente porq yo puedo ver los movimientos que voy teniendo”, sugirió. “No es lo normal, pero es lo que hoy debemos hacer para no vernos sorprendidos en nuestra buena fe”.

Otro consejo que suelen dar los especialistas e a la hora de hacer e-commerce. Según explicó, uno debe asegurarse que los sitios web donde va a ingresar sus datos para una compra tengan el código "http://" que asegura una protección en la información electrónica que uno ingresa.