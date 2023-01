Alta ocupación y estadías cortas: cómo se vive la temporada 2023 en la Costa

Con indicadores que superan los niveles prepandemia y un fin de año con una ocupación del 91%, el Secretario de turismo de Pinamar, Juan Ibarguren dialogó con Ecos365 y calificó la temporada de verano 2023 como muy buena. Además, destacó el crecimiento de la ciudad producto de los nuevos desarrollos inmobiliarios, el mejoramiento de la conectividad y los servicios. Factores determinantes para que más de 2.000 familias decidieran instalarse en el último tiempo de forma permanente y que muchos turistas se acerquen durante todo el año, con estadías más cortas, sobretodo los fines de semana largo.

-Es una temporada distinta a la del año pasado, que fue excepcional, con la salida de la pandemia. Pero por los indicadores, parece una buena temporada para Pinamar este año.

-Tuvimos un muy buen año, durante la temporada baja. La ciudad creció, se vino mucha gente a vivir, abrieron comercios nuevos. La actividad comercial, cultural, gastronómica y deportiva creció muchísimo durante la temporada baja por la demanda que empezamos a tener y eso hizo que seamos más atractivos para venir a visitarnos. El año pasado tuvimos pandemia en el medio de la temporada y eso hizo que el servicio no sea como hubiésemos querido en aquel momento. Hoy estamos mucho más preparados.

La temporada arrancó muy bien, con índices de ocupación muy altos. Estuvimos al 91%, muy similar al fin de año del año pasado. Lo que estamos viendo para lo que se viene de la temporada es que no vamos a estar al cien por ciento como el año pasado donde hubo mucha demanda pospandemia. Este año vamos a tener indicadores muy buenos con fines de semana casi a tope y en la semana siempre va a haber una merma de gente que se vuelve a trabajar. Mucha demanda espontánea y los indicadores ya marcan que va a ser mejor que la prepandemia que había sido buena. Lo que pasa es que uno piensa en la cantidad de gente que hubo el año pasado y no es comparable por un montón de situaciones. No se podía salir del país, había mucha gente con ganas de salir desesperadamente y estaba el PreViaje que también colaboró. Este año tuvimos el Mundial que paralizó bastante las reservas en la época de noviembre y diciembre y un contexto del país que está muy complicado.

-¿Por eso creés que esta fórmula de fin de semana de cuatro o cinco días es la que va a reinar en esta temporada?

-Sí, totalmente. También tenemos buena ocupación en lo que es casas y departamentos que se alquilan. El sector inmobiliario de Pinamar es muy grande, tiene 380.000 plazas. En hoteles tenemos 30.000 plazas. El sector inmobiliario es muy importante, se alquila muchísimo y si no se alquila lo usa igual el propietario.

-Durante todo el año uno ve que en la zona norte hay desarrollos inmobiliarios que se están presentando y otros se están construyendo ¿Cómo ves el hecho de venirse a vivir? Se habló en el último tiempo de 2.000 familias ¿Siguió ese fenómeno te año?

-Sí, de hecho ya estamos arriba de 2.000 familias. Hubo una tendencia muy fuerte de personas que quisieron salir de las grandes ciudades. Pinamar cumple con muchas cualidades que la hacen muy atractiva para venirse a vivir. Primero la calidad de vida que tenemos acá que es espectacular. Tener una ciudad dentro de este paisaje, de esta naturaleza. Tenés el bosque, el mar, una ciudad de 15 minutos. Te vas desde la frontera norte y al sur, a Cariló y estás en 15 minutos. Eso mucha gente lo está valorando hoy en día. Además tendimos fibra óptica en todo el partido. La gente que puede trabajar por teletrabajo aprovecha y se va de las grande ciudades. Eso hace el crecimiento notable en este último tiempo y vino muy bien porque permite que seamos una ciudad con vida propia.

-La conectividad mejoró con la ruta 56 volviendolá autopista, pero también la conectividad de Internet es muy importante para el que quiere venir.

-Exactamente. La ruta terminada fue fundamental. Era un último tramo de 60 kilómetros que quedaban por terminar y son claves para cuando uno viene a descansar. Ese tramo te mataba porque era una única mano, si venías de noche se armaba un cuello de botella entonces por ahí se ponía más lenta y la verdad que haberla terminado hace que sea mucho más agradable venir. Cuando uno viene de Rosario por ejemplo, también le queda más cómodo. La conectividad a internet es fundamental. Estamos trabajando mucho desde el Municipio todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, que es una industria sin chimeneas como el turismo y es compatible con Pinamar.

-Mejoró la infraestructura en gastronomía en Pinamar pero Cariló volvió a redoblar la apuesta. Parece una propuesta también muy importante.

-Tal cual. Yo cuando hablo de Pinamar en general hablo de todo el partido. Pinamar tiene cuatro localidades: Cariló, Valeria del Mar, Ostende y Pinamar. El rubro gastronómico ha mejorado muchísimo en su calidad en las cuatro localidades. Eso arrancó con la renovación del frente marítimo que hizo que empezara a abrir locales de más categoría frente al mar y que empezaran a abrir todo el año. Hubo un efecto contagio, también por competencia. Es clave en un destino turístico tener buena oferta gastronómica, de servicios. Estamos contentos de cómo está evolucionando Pinamar, con un gran esfuerzo de los comerciantes, del sector privado, de las cámaras y por supuesto un acompañamiento desde el Municipio.

-Este jueves va haber un evento importante de Kitesurf.

-Sí, es la carrera más importante del país. Es un espectáculo muy lindo de ver. Obviamente que quien hace ese deporte va a estar encantado, pero también para ir a verlo y disfrutarlo es espectacular porque es muy visual. Tenemos un montón de eventos deportivos, maratones muy importantes. La Maratón del Desierto que es en el medio de la frontera sobre las dunas de Pinamar, un paisaje impresionante. La Maratón Nocturna dentro del bosque con linternas en la frente, que también hace que haya una energía muy linda. Tenemos el desfile de Moda Look; desfiles en Cariló; viene Stravaganza que también va a hacer su show; el teatro de La Torre va a estar completo todos los días con funciones; el Campeonato Argentino de Supercross que se va a dar en Valeria del Mar, un evento que se va a volver a concretar este año. La agenda completa se puede chequear en agenda.pinamar.gob.ar para encontrarse de todo o seguir las redes @pinamarturismo van a poder encontrar todas las novedades para el que esté viniendo de Rosario.