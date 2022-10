Álvarez Agis dijo que Argentina "tiene un problema de creación de empleo" y propuso una solución

Durante su presentación en la 58° edición del Coloquio IDEA, el ex viceministro de Economía y titular de la consultora PxQ, Emmanuel Álvarez Agis, propuso reformular el esquema de negociaciones salariales en pos de lograr una mejora en los acuerdos entre partes, a la vez que admitió que Argentina tiene "un problema de creación de empleo".

"Tenemos que ir a un esquema en el que todos ponen hoy para sacar algo mañana. No se trata de sentarse a una mesa para dialogar, hay que ir a esa mesa pensando no en qué me voy a llevar hoy, sino en qué va a poner cada uno para que si la cosa sale bien poder pensar en el futuro", resaltó el ex funcionario.

"Si uno mira los últimos diez años, somos 5 millones más de argentinos y solo tuvimos la capacidad de producir 2,5 millones más de ocupados. Ese problema es la macro", agregó Álvarez Agis.

Además, subrayó: "Hay un problema cualitativo grave, ninguno de los trabajos creados está entre los empleos que nos gustan, con aguinaldo, con vacaciones. La mitad trabaja en el sector público y la otra mitad en modalidades precarias, como monotributo, autónomos".

Por último remarcó que el problema de creación de empleo es "un juego donde todos pierden": "Pierde el empleado porque tiene una relación precaria; pierde el sector público porque no recauda y cuando pase a su vida pasiva le va a tener que dar una jubilación; pierde la empresa porque acumula un pasivo laboral, y pierde el sindicato porque cae su representatividad. Si bien todos perdemos, no encontramos un equilibrio de trabajo".