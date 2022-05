Álvarez Agis habló de dos puntos clave para contener la inflación y fortalecer al Gobierno

El ex viceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis habló de la dura situación que atraviesa el país y de la inflación en crecida. También se refirió a los intentos del Gobierno por compensar la escalada de precios con planes sociales y aumentos en los programas sociales y en el cierre de las paritarias.

En declaraciones a Radio con Vos, Álvarez Agis el país se encuentra en una dicotomía que se le presenta entre la necesidad de proteger a los sectores que les golpea de lleno la inflación y la necesidad de reducir el déficit fiscal.

"Cada uno como empresario, economista, trabajador o integrante de los movimientos sociales, tiene que autoexigirse un mínimo requisito de consistencia; no se puede a la mañana decir ‘suban los planes sociales’ y a la noche pedir ‘bajen el déficit fiscal’. Este gobierno, el próximo y los que vengan, van a tener que elegir en esta disyuntiva”, enfatizó.

“A la política se le plantea la urgencia de una tasa de inflación totalmente disparada, y disparada en un lugar muy sensible que son los alimentos. Si el problema de cualquier reactivación económica fuera subir el gasto público o el problema de cualquier caída del poder adquisitivo del salario fuera aumentar las paritarias, viviríamos en un mundo de absoluta felicidad y pleno empleo”, aseveró.

Las propuestas de Álvarez Agis

Agis propuso dos cosas. En primer lugar, en relación a los alimentos afirmó que para evitar que sus costos se sigan disparando “si es necesario hay que sacrificar algo de reservas” y "subir retenciones, cerrar las exportaciones o poner cupos”.

Por último, planteó subsanar la interna en el Frente de Todos para generar mayor confianza: “No puede ser que en el Gobierno hayan 10 tipos que dicen ‘vamos para el norte’ y 10 que te dicen ‘vamos para el sur’. Eso pasa con la puja de precios y salarios, tenés una Cristina que dice ‘hay que aumentar los ingresos’ y un Gobierno que dice ‘mirá, tengo que aumentar la electricidad, el gas, el tipo de cambio, por el acuerdo con el FMI’".

Por último, sostuvo que es fundamental contar con "un Gobierno fuerte, sólido y unido que vaya a un esquema de política antiinflacionaria que va a tener componentes ortodoxos pero que le tiene que agregar un componente heterodoxo que es la desindexación”.

También advirtió que a la dura situación que atraviesa el país se le suma el contexto internacional agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, y expresó que “la solución intuitiva de aumentar los salarios, aumentar los planes sociales, las paritarias y el gasto puede terminar siendo contraproducente porque con esta velocidad de la inflación es como ir manejando a 180 kilómetros por hora”. “Si hacés una mala maniobra la economía puede descarrilar”, agregó preocupado.

“Cuidado, porque estamos ingresando en una zona que no necesariamente deriva en una espiralización, probablemente no derive en una hiperinflación, pero tampoco quiero que me pregunten en tres meses si una inflación de tres dígitos se puede denominar conceptualmente ‘inflación alta’. Ya cuando nos estamos haciendo esa pregunta nos tapó el agua”, alertó.