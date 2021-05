Amazon compró MGM, con James Bond incluido, por u$s8.450 millones

Amazon pagará u$s8.450 millones para quedarse con MGM Studios. De esta manera, el gigante del comercio electrónico podrá fusionas su plataforma de streaming y sus novedosos títulos con el enorme catálogo de películas que acumuló MGM en sus cien añps de historia, además de quedarse con sus estudios.

Bajos intintos Creed, James Bond, Legalmente rubia, Moonstruck, Poltergeist, Toro salvaje, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair, son algunos de las películas de MGM, a las que se suman 17.000 programas de televisión como Fargo, The Handmaid’s Tale y Vikings.

La decisión de Amazon de realizar semejante desembolso obedece a que la compañía de Jeff Bezos busca ser competitiva en el abarrotado mercado de streaming, dando pelea a Netflix, Disney, HBO Max, entre otros. MGM era objeto de deseo de varias compañías, entre ellas Netflix y Apple, pero nunca se había llegado a un acuerdo.

El acuerdo también incluye el catálogo de películas de James Bond, más allá de que en este caso la familia Broccoli puede ejerce poder de veto, y debe dar su autorización para realizar el casting de un nuevo Bond o crear una serie de televisión. Y hasta ahora, se han mostrado reacios a hacer mucho más que estrenar una película cada pocos años en la mayor cantidad de cines posible.

La flamante adquisición no es la única apuesta de Amazon en la industria del entretenimiento, ya que también firmó un acuerdo con la NFL en mayo para transmitir Thursday Night Football a partir de 2022.