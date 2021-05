Amazon sale a buscar 25 argentinos para cubrir puestos clave

Amazon dio a conocer un nuevo plan de expansión a escala mundial que contempla sumar un total de 10.000 empleados repartidos en diferentes países. El crecimiento también abarca a América latina y en países como Chile y Argentina, el gigante del e-commerce abrió nuevos puestos de trabajo a través de sus canales oficiales.

A escala local, la empresa estadounidense está buscando empleados full-time y remotos que puedan trabajar desde el país. Si bien lo que más busca Amazon son perfiles IT como desarrollo de software, también hay empleos en puestos como servicio al cliente, recursos humanos, ventas y gestión de cuentas, arquitecto de soluciones, publicidad, entre otros.

Como postularse a los puestos de trabajo vigentes

En primer lugar, hay que ingresar al sitio oficial "Amazon Jobs" o hacer clic aquí para ver todos los empleos disponibles. Una vez dentro del sitio, se debe ingresar la palabra "Argentina" en la parte de ubicación y hacer clic en la lupa para buscar todos los puestos disponibles.

En cada puesto ¡hay información específica sobre el trabajo y sus características. Para aplicar, hay que hacer clic en "Solicita un empleo hoy mismo" y registrarse en Amazon para enviar un currículum de forma exitosa.

Un empleado virtual de Amazon hoy está cobrando entre u$s 16 y u$s 22 la hora. Si uno toma la cifra más baja y trabaja un total de ocho horas, cinco días a la semana por u$s 16 al día, estaría ganando un aproximado de $400 mil por mes. Mientras que por u$S 22 la hora al día serían alrededor de $560.000 al mes.