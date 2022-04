Amazon trabaja en un proyecto de Realidad Aumentada que permanece en secreto

Amazon podría ser la próxima gran empresa de tecnología en ingresar a la realidad aumentada, ya que la compañía está contratando para un "producto de hogar inteligente nuevo en el mundo" que utiliza la tecnología "XR" de alguna manera, según las ofertas de trabajo informadas por Protocol . .

Desafortunadamente, no hay muchos detalles específicos incluidos en los listados. Uno para un "ingeniero de software - XR/AR, XR/AR Devices" dice que el trabajo incluirá "concebir y desarrollar software y arquitectura clave para un producto de hogar inteligente nuevo en el mundo". El puesto está en un “nuevo equipo multifuncional”. Otro listado para un “Sr. Technical Program Manager, New Products — XR” describe cómo “desarrollará un concepto de investigación avanzado de XR en un producto de consumo mágico y útil nuevo para el mundo”. Esa lista y otra incluyen las siguientes calificaciones preferidas: "experiencia en la creación de productos profundamente técnicos, por ejemplo, AI/ML, robótica, juegos". Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Muchas grandes empresas de tecnología están comenzando a sumergirse seriamente en los dispositivos AR / VR. Meta, anteriormente Facebook , es quizás la que más ha girado en esta dirección; ya fabrica los exitosos auriculares y anteojos inteligentes Quest en asociación con Ray-Ban , y tiene como objetivo lanzar sus primeros anteojos AR en 2024 . Los auriculares AR / VR de Apple que se rumorean desde hace mucho tiempo pueden lanzarse en 2023 . Google espera enviar sus auriculares AR en 2024 . Snapchat anunció sus verdaderos anteojos AR en mayo , y aunque The Verge los probó en diciembre , no están disponibles para el público. Y Microsoft ha estado vendiendo HoloLensdurante años.

Amazon podría tener una ventaja en AR (y VR si decide usar esa tecnología) dada su amplia gama de dispositivos inteligentes para el hogar. Puedo imaginar un escenario en el que un par de gafas Amazon AR / VR se conectan con otros dispositivos habilitados para Alexa para brindarle una imagen de un vistazo de todo lo que sucede en su hogar justo frente a sus ojos. (Y eso sería un paso adelante de lo que pueden hacer los Echo Frames actuales ).