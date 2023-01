Ampliar los límites: cuáles son los costos y beneficios de internacionalizar la empresa

La pequeña y mediana empresa es el motor de la economía de España y es un mercado donde se respira innovación y tecnología. En el último tiempo, el país incorporó medidas para apostar firmemente en el sector, además de ser la tierra de grandes empresas reconocidas a nivel mundial como Glovo y Cabify. Es por esto que muchas compañías latinoamericanas miran con buenos ojos internacionalizarse en el país ibérico, como una plataforma de entrada a Europa. En el caso de las firmas argentinas, se trata de una necesidad que creció fundamentalmente a partir de la pandemia.

En ese marco, la ciudad de Barcelona se convirtió en uno de los 5 hubs tecnológicos más importantes de Europa y uno de los 20 más destacados del mundo. Así, la capital catalana se planta como una de las mejores ciudades europeas para el desarrollo de las startup, junto con Berlin, Londres y Amsterdam. En parte, la posibilidad de crear una SL en pocas horas y a muy bajo costo es uno de los factores que la posiciona arriba en el ranking.

En tiempos donde el mundo tecnológico está viviendo grandes transformaciones y atravesando una ola de despidos principalmente por el freno de los capitales de inversión a nivel global, la tendencia se inclina hacia las compañías con una mentalidad “camello”. Se trata un modelo negocio que le permita sostenerse y crecer a partir del trabajo que generan, sin depender de inversiones iniciales.

Es por esto que aquellas empresas que buscan crecer orgánicamente sin la necesidad de escalar en busca de grandes inversiones y que agregan componentes comprometidos con la sostenibilidad a su modelo de negocio, logran un aterrizaje más firme en suelo español.

Internacionalizarse en España de manera consciente e inteligente

La sostenibilidad juega un rol clave. Ante las últimas iniciativas europeas (Taxonomía Verde), se alzan ciertas recomendaciones que en pocos años serán regulaciones estrictas. “Quienes logren posicionarse con un modelo de negocio de impacto hoy en día, están sacando millas a los que no”, explica a Ecos365 Delfina Caprile, rosarina radicada en Barcelona, al frente de la consultora HumanFunnel.

“Acompañamos a las empresas durante ese proceso de internacionalización para entender el mercado y el cliente que muchas veces no tienen nada que ver con el mercado local”, explica la Licenciada en Relaciones Internacionales egresada de la UNR y agrega que ayudan a las empresas latinoamericanas a entender cuál es su verdadera propuesta de valor más allá del precio.

El proceso empieza con la exportación de servicios desde el mercado extranjero a España. Una vez que ese retorno es significativo, los especialistas realizan un análisis sobre la posibilidad de que esa empresa desembarque físicamente en el territorio español. El foco está en las empresas tecnológicas y agencias innovadoras y disruptivas.

“Una vez que las empresas ya validan el mercado, las ayudamos a crecer dentro de nuestra unidad de negocio de Growing. Aquí las ayudamos a generar sus modelos de venta predecibles y escalables, ya sea a partir de la generación de equipo o a partir del training a sus propios equipos de venta”, redondea.

¿Todas las empresas deben internacionalizarse?

No necesariamente. Hay empresas que su mercado local le es “suficiente” y el proceso de internacionalización supondría riesgos y costos. En el balance costo - beneficio no sale a cuenta sobre todo, si la internacionalización va de la mano de una apertura de oficina/fábrica en el mercado destino. Esto suele suceder principalmente, por ejemplo, con algunos bienes y/o alimentos donde las regulaciones y certificaciones europeas son demasiado estrictas.

¿Todas las empresas pueden internacionalizarse?

No. Y esto depende principalmente por la mentalidad de quienes lideran las empresas. No tiene que ver con el producto o servicio. Las empresas pueden tener un software moderno y atractivo pero si los líderes no “respiran” la idea de internacionalizarse, se pone en duda que pueda hacerse realidad.

El proceso de internacionalización es largo, tiene sus obstáculos. Es abrir otra unidad de negocio lo que requiere equipo enfocado y tiempo. Por otro lado, los empresarios deben tener la humildad y la apertura para poder entender que no se abren mercados de un día al otro, que por más que seas el mejor en tu mercado local, en España estás compitiendo con empresas de todo el mundo.