Ansés: Milei dio marcha atrás con Carolina Píparo y asumirá Osvaldo Giordano

Carolina Píparo había sido confirmada como la futura titular de la Anses. Incluso, este jueves, anunció que el lunes se reuniría con Fernanda Raverta para hacer la transición. Pero en otra sorpresiva decisión del presidente electo, Javier Milei, se decidió por Osvaldo Giordano, ex ministro de Economía de Juan Schiaretti, con quien sostiene conversaciones después que el gobernador cordobés no llegó al balotaje.

Pasaron apenas 72 horas después de que Javier Milei eligiera a Carolina Píparo al frente de la Anses, la diputada nacional anunció en X que se reunirá el lunes 27 con la directora ejecutiva del organismo previsonal, Fernanda Raverta, para iniciar la transición. En el mismo posteo, la excandidata a gobernadora de Buenos Aires también les envió un mensaje a “los trabajdores de la Anses que cumplen con sus tareas” para que “no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos”.

El próximo titular de la Ansés asumirá con muchos desafíos en el cortísimo plazo. Después del bono de $55.000 pesos que dispuso el ministro de Economía Sergio Massa, de no recomponer los montos, los jubilados recibirán importes muy inferiores a los que están percibiendo este mes. Aún no hay nada establecido sobre los bonos, cuestión que deberá resolver ahora el ex ministro de Economía de Schiaretti.