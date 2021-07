Anses pagará hasta $13 mil a monotributistas: cuánto te corresponde según tu categoría

Monotributistas recibirán un subsidio de hasta $13 mil en agosto a través de las Asignaciones Familiares (SUAF), según lo informó la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en el marco del paquete de ayuda por la pandemia.

Para poder percibir este beneficio se debe cargar una serie de datos personales y familiares en la página “Mi Anses”, ingresando con el número de CUIL y la clave de seguridad social. El trámite también se puede hacer llamando al 130 o sacando un turno y presentándose ante una oficina de la Anses con DNI del grupo familiar, tanto originales como copias.

En caso de tener hijos con discapacidad se debe completar el formulario PS 2.71 DDJJ en la web de Anses para autorizar el cobro. El monto de asignaciones SUAF, según categoría de inscripción al monotributo:

Categorías A, B, C y D

- Asignación por Prenatal: $4.017

- Por Hijo: $4.017

- Discapacidad: $13.090

Categorías E y F

- Prenatal: $2.709

- Por Hijo: $2.709

- Por Hijo con discapacidad: $9.258

Categoría G

- Prenatal: $1.637

- Asignación por Hijo: $1.637

- Asignación por Hijo con discapacidad: $5.843

Categoría H

- Asignación por Prenatal: $842

- Por Hijo: $842

- Por Hijo con discapacidad: $5.843

Categorías I, J y K

- Por Hijo con discapacidad: $5.843.

Créditos ANSES de hasta $200.000

La Anses también ofrece créditos de hasta $200.000 en hasta 48 cuotas con una tasa preferencial. Están disponibles para jubilados y pensionados, quienes reciban Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos). Se pueden solicitar con DNI y número de CBU. Ya no están disponibles para titulares de la Asignación Universal por Hijo ni Asignación Familiar por Hijo. En el sitio web anses.gob.ar con clave de seguridad social y CUIL podés chequear si tenés o no acceso al crédito y simular el monto de la cuota que deberás abonar por mes.

Los requisitos para jubilados y pensionados que quieran acceder al crédito de hasta $200.000:

- Residir en el país.

- Tener menos de 90 años en el momento de finalizar el crédito.

- Desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

- La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

- El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

- Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi Anses.