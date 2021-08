Anuncian un programa para que trabajadores puedan cobrar la AUH de Anses

El presidente Alberto Fernández anunció un nuevo plan para que 250.000 personas puedan cobrar programas sociales y de empleo teniendo un trabajo registrado, algo que hasta ahora no era posible.

El nuevo plan esta dirigido a trabajadores rurales con actividades temporales y estacionales. Se establecerá a través del beneficio una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) para la protección social.

Así, los trabajadores rurales podrán mantener sus trabajos estacionales y a la vez seguir cobrando un monto equivalente a la AUH.

"Muchos decían 'mejor me quedo con el plan antes de arriesgarme a ir a trabajar'. Ahora saben que lo que el Estado quiere es que trabajen, pero eso no quiere decir que vamos a estar ausentes cuando ese trabajo no lo tengan y no cobren el dinero porque el trabajo no está. Ahora va a dejar de ser incompatible la idea de tener un plan social que los auxilie con la idea de trabajar", afirmó Fernández durante el anuncio de la medida.