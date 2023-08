Anuncios para el campo: la “letra chica” excluye a varios y el precio de la soja no mejoraría

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, brindó una conferencia de prensa este mediodía para brindar más detalles de los anuncios realizados el fin de semana por el ministro de Economía, Sergio Massa.

De todo lo mencionado durante la conferencia, ha quedado claro que las medidas no son lo que parecían en un principio. Primero porque la disponibilidad de divisas que tendrán los exportadores será solo para importar poroto de soja, con lo cual no debería repercutir en el precio interno. Y segundo, porque finalmente no habrá una eliminación total de las retenciones a las economías regionales. El caso del algodón es un ejemplo bien marcado de exclusión.

Disponibilidad de divisas para exportadores

El funcionario señaló que el saldo de 25% de divisas de libre disponibilidad, que se habilitará para la industria aceitera, tendrá una vigencia de 30 días durante el mes de septiembre, y solo se podrá aplicar para pagar las importaciones del poroto de soja.

“Con la sequía la disponibilidad del poroto de soja es una limitante y ha pasado a ser un bien escaso casi en esta campaña. Estamos pensando medidas para mantener el nivel de actividad del sector y la capacidad industrial instalada en nuestro país, que es muy importante”, explicó. Y agregó: “cómo van a disponer los exportadores de ese 25%, será decisión de ellos. La obligación es que deben comprar soja y mantener el nivel de actividad”

Bahillo contó que por primera vez en muchísimos años, la balanza agroalimentaria con Brasil es deficitaria en el primer semestre en 285 millones de dólares, “cuando debería ser superavitaria en alrededor de 2.500 millones de dólares”. Al respecto analizó: “esto es porque crecieron las importaciones de soja de Brasil producto de la poca cosecha que hemos tenido”

Sobre el período dispuesto para la medida (30 días), consideró que es “prudente y razonable” para hacer una evaluación de lo que se busca: mantener nivel de actividad, empleo y exportaciones.

Economías regionales

En la conferencia también se confirmó que no habrá una eliminación total de las retenciones a las economías regionales. Solamente gozarán de “retención cero” aquellas que presentan valor agregado. En ese sentido, el secretario enumeró: “arroz, maní, tabaco, foresto industrial, vino y mosto, aceites esenciales, cascara de naranja”

Pero, inmediatamente aclaró: “en algunas la mejora es a 0 y en alguna la rebaja es de 2 o 3 puntos, tiene que ver con un concepto que compartimos de generar condiciones que favorezcan a aquellas industrias, empresas, productos, que agreguen valor y generen exportaciones con valor agregado”.

También remarcó que “se dejan alícuotas que son menores a las actuales en los productos que no tienen ningún tipo de valor agregado y son absolutamente primarizados”

Para concluir, explicó: “a mayor valor agregado es menor la retención. Si no hay valor agregado, la retención es menor pero no es cero”.

Fertilizantes

El secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme, también estuvo presente en la conferencia y dio precisiones sobre la decisión oficial que involucra a los fertilizantes.

“El Gobierno ha resuelto cooperar con el plan de fertilización en trigo y maíz, centrando el apoyo en pequeños productores. Hemos tomado como instrumentos de inversión dos programas financiados por el Banco Mundial (Agro 21 y Girsar), en el marco de la emergencia por la sequía y se resolvió apoyar con 5.000 kg de fertilizantes hasta 50 ha a productores de trigo y maíz de las provincias declaradas en emergencia agropecuaria”, señaló.

Según los números que maneja el Gobierno, ello abarca un universo de 32.000 productores de trigo y 44.000 de maíz, unos 77.000 productores en total. “Eso va a contribuir a una mejora de la productividad de los campos, porque van a poder cumplir íntegramente con su plan de fertilización”, indicó.

De acuerdo a lo informado, la inversión total es de 30 millones de dólares (15 originados en el Girsar y 15 en Agro21). A través del sitio web de Agricultura, los productores podrán inscribirse y se le entregará la orden para retirar en un depósito cercano a su campo”.