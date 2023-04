Apple Music Classic ya está disponible en la App Store

Apple Music Classical , la aplicación de Apple que lleva mucho tiempo en desarrollo para escuchar música clásica con una suscripción a Apple Music, ya está disponible para descargar desde la App Store .

Apple Music Classical nació de Primephonic, que Apple adquirió en 2021 con la intención de lanzar una aplicación centrada en la música clásica en 2022. La promesa de Apple Music Classical es que manejará mejor los metadatos complejos que a menudo se asocian con las grabaciones clásicas. y la aplicación también tendrá cosas como listas de reproducción seleccionadas y biografías de compositores para ayudar a las personas a familiarizarse más con el género.

Apple dice que el catálogo de la aplicación alberga más de 5 millones de pistas y que se puede escuchar música de hasta 192 kHz/24 bits de alta resolución sin pérdidas. Sin embargo, hay algunas advertencias con la aplicación. Los suscriptores del plan Apple Music Voice no pueden usar Classical. Y en el lanzamiento, no habrá una versión nativa para iPad y no podrás descargar música para escucharla sin conexión.

Estoy decepcionado por la falta de descargas sin conexión, pero todavía tengo ganas de profundizar en la aplicación. Aunque tengo que estar en línea para usarlo, Apple Music Classical todavía parece que podría ser una buena manera de aprender más sobre un género en el que siento que debería estar más versado, aunque si soy honesto, lo primero Voy a buscar interpretaciones del “Boléro” de Maurice Ravel.