Apple podría finalmente hacer una Mac con pantalla táctil

Apple está trabajando en Mac con pantallas táctiles, según un informe de Mark Gurman de Bloomberg . Si bien no está claro si los dispositivos realmente saldrán al mercado, Gurman dice en un tweet que podríamos ver una MacBook Pro con pantalla táctil a partir de 2025. El informe también señala que las pantallas pueden usar tecnología OLED, a diferencia de las pantallas Mini LED que actualmente están en los modelos de 14 y 16 pulgadas .

El proyecto parece estar en etapas relativamente tempranas, y los ingenieros están "participando activamente", según el informe. Gurman dice que no hay planes finales para el lanzamiento de Mac con pantalla táctil y que los planes siempre pueden cambiar: hemos visto proyectos de desecho de Apple antes , y la compañía ha fabricado prototipos de Mac con pantallas táctiles que nunca vieron la luz del día, según Craig Federighi .

Gurman dice que la MacBook Pro rumoreada incluiría otras actualizaciones, pero más o menos conservaría el mismo factor de forma que los modelos actuales; solo podría tocar y hacer gestos en la pantalla.

Si este producto termina en los estantes de las tiendas, sería un cambio importante para la empresa. Apple ha evitado agregar pantallas táctiles a sus dispositivos macOS, incluso cuando floreció iPadOS (y trajo aplicaciones diseñadas para pantallas táctiles a sus escritorios). Steve Jobs criticó las computadoras con pantallas táctiles, así como los dispositivos que usan lápices ópticos , diciendo que eran "ergonómicamente terribles" al anunciar el iPad.

En lugar de agregar pantallas táctiles a las computadoras portátiles, Apple buscó una barra táctil para Mac desde 2016 hasta que comenzó a eliminarla con el lanzamiento de MacBook Pro rediseñados de 14 y 16 pulgadas en 2021.

Sin embargo, desde entonces, la tecnología se ha convertido en un lugar común en muchas computadoras portátiles con Windows , y una gran cantidad de accesorios para iPad básicamente han convertido la tableta en una MacBook . No tengo conocimiento de ningún informe de que los brazos de las personas se hayan caído por el uso intensivo de la pantalla táctil, pero he encontrado que las computadoras portátiles con ellos son convenientes en muchas situaciones. Dicho esto, creo que macOS probablemente necesitará una actualización profunda si se va a usar con una pantalla táctil; No puedo imaginar tratar de presionar los controles de la ventana del semáforo actual o navegar por la barra de menú con el dedo.