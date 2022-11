Apple vale más que Google, Amazon, Facebook y Netflix juntas: cuál es su valor de mercado

No son días buenos para las “big tech”, al menos en lo que a sus valores bursátiles se refiere. No obstante, en momentos en los que todas perdieron cientos de miles de millones de dólares en valor de mercado, Apple fue contra la tendencia con resultados que muestras su clásica resiliencia.

Con comportamientos algo más estables en el comienzo de esta semana, las grandes empresas tecnológicas globales registraron días atrás pérdidas de casi u$s 500.000 millones, según Bloomberg.

La agencia Reuters describió la situación con una comparación demoledora: la empresa que fundó Steve Jobs tiene hoy un valor de mercado superior a la suma de lo que valen Google, Amazon y Facebook. La cuenta de Twitter Economy App fue más lejos, incluso y sumó a Netflix a lista.

Según la agencia inglesa, las acciones de Big Tech sufrieron una venta masiva debido a las decepcionantes ganancias trimestrales. Así, Apple le gana a sus pares después de superar las previsiones de ingresos y ganancias de Wall Street para su cuarto trimestre. Los resultados hicieron que las acciones del fabricante del iPhone se dispararan un 8 por ciento, mientras Meta cayó más del 20%, Amazon cayó alrededor del 10% y Alphabet experimentó una disminución de un dígito.

Según el precio de sus acciones de hoy, Apple tiene un market cap de unos 2,3 billones de dólares. La suma del resto da unos u$s 2,2 billones. Netflix, u$s 121.000 millones; Meta, u$s 240.000 millones, Google ronda el u$s 1 billón y Amazon, u$s 911.000 millones.