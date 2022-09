Apuestas deportivas online, ¿cómo son abordadas en otros países?

Mientras en Argentina las agencias de juego online están en pleno auge, en Europa y otros países incluso de Sudamérica están estableciendo reparos. Las mismas son motivo de controversias a raíz de las denuncias y de los reclamos de asociaciones vinculadas a la adicción al juego. Pero en el caso de las deportivas también se pone el ojo en atletas que pueden llegar a formar parte de arreglo de partidos.

Empresas del rubro están sufriendo un proceso de repliegue en Europa. España es un ejemplo de ello, donde en septiembre de 2021 comenzó a regir el “decreto Garzón” (por el nombre del ministro de Consumo, Alberto Garzón) en el cual se prohíbe toda publicidad audiovisual de apuestas y juegos de azar online fuera del horario entre la 1 y las 5 de la madrugada. Las sanciones van hasta el millón de euros.

La medida también rige para los clubes deportivos, quienes no pueden firmar contratos de patrocinio con casas de apuestas que implique llevar publicidad de juegos de azar en sus camisetas u otras prendas. Incluso los anuncios en los estadios deberán ajustarse a los mismos horarios que al resto de los soportes cuando se emitan eventos en directo.

El objetivo de esta reglamentación es proteger a los sectores más vulnerables de un negocio que mueve 400 millones de euros anuales. Solo podrán dirigir sus ofertas a clientes registrados pero, en ningún caso, a personas que hayan demostrado comportamientos patológicos vinculados al juego.

Algo similar estudiaba la administración de Boris Johnson en el Reino Unido antes de su salida del 10 de Downing Street. Por tal motivo la Premier League le solicitó a mediados de año a los clubes que de manera voluntaria prescindan de los auspicios de este tipo en la parte frontal de sus camisetas.

En la actual temporada 8 de los 20 participantes tienen un patrocinador de este rubro: Bournemouth (Dafabet); Brentford (Hollywoodbets); Everton (Stake.com); Fulham (W88); Leeds United (Sbotop); Newcastle (Fun88); Southampton (Sportsbet.io) y West Ham (Betplay). Por su parte el grupo Bet 365 es propietario del club Stoke City, que milita en segunda división, y el nombre de la marca denomina al estadio.

El Gobierno de Italia, en julio de 2018, decidió vetar la publicidad. En ese entonces más de la mitad de los clubes de la Serie A tenían acuerdos con empresas de este rubro. A raíz de la pandemia la Liga solicitó a las autoridades permitirlo nuevamente, aunque de forma temporal hasta junio de 2023. Además se creó un fondo llamado "Save Football Fund", que destina el 1 por ciento de lo recaudado.

Uruguay, por su parte, cuenta con una normativa de 2017 en la que se prohíbe cualquier publicidad de apuestas online y habilita únicamente a hacerlo a Supermatch, marca operada por La Banca de Quinielas. Como la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene un acuerdo de patrocinio con la casa de apuestas Betfair, carteles con esta inscripción comenzaron a incluirse en las canchas del vecino país en las copas internacionales.

Por tal motivo la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas presentó una intimación al organismo deportivo con la posibilidad de una multa en el caso de no cesar con esos anuncios.

En otros países las firmas llegan a incorporarse en el naming de las competiciones. Tal es el caso de la Liga Betplay Dimayor, de Colombia; la LigaPro Betcris, de Ecuador; o la Liga 1 Betsson, de Perú. Recientemente este último país promulgó una Ley en la que se regulan las apuestas y juegos deportivos a distancia. Se impuso un impuesto del 12 por ciento al ingreso neto de la actividad, que permitirá una recaudación de alrededor de 40 millones de dólares anuales para el sector público.

En Chile el diputado Marco Sulantay presentó un proyecto de Ley que busca prohibir la publicidad de casas de apuestas online en clubes y en eventos, ya sea de forma presencial como en transmisiones radiales, televisivas o por streaming. Anteriormente el Ministerio de Hacienda presentó otra iniciativa para regular las apuestas online, estableciendo una normativa que permita que estas empresas puedan competir bajo un mismo marco legal.

Arreglo de partidos

Un deporte en el que se comprobaron varios casos de este tipo es el tenis. El argentino Nicolás Kicker fue encontrado culpable por la Unidad de Integridad del Tenis de arreglar un resultado y lo sancionó con tres años de suspensión en 2018.

“La primera vez que esta persona me contactó se me acercó vía Facebook diciéndome que me quería patrocinar, pagándome por mes, darme un coche para moverme en Buenos Aires y ayudarme en general. Después me dijo que eran un grupo de apostadores. En ese momento no confié. Más adelante, en otro en el que era más vulnerable, acepté”, confesó arrepentido.

El fútbol no se muestra lejano a esta situación. La patada propinada por el exfutbolista de Newell's, Milton Leyendecker, a Exequiel Zeballos en el partido Agropecuario - Boca por Copa Argentina es investigada por la fiscal Celsa Ramírez ante una presunta motivación por apuestas deportivas. "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar...?", se defendió el futbolista.

El club El Porvenir, de la Primera C, despidió a comienzos de este año a ocho futbolistas de su plantel por haber confesado "haber ido para atrás" en, al menos, un partido oficial formando parte de apuestas ilegales. El abogado del club, Luis Parieti, había expresado oportunamente:

"El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros le habían ofrecido plata para que se dejen hacer goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100 mil pesos, aunque hay algunos que cobraron solo 12 mil pesos".

La comisión directiva de Crucero del Norte, actualmente en el Torneo Federal A, separó a dos jugadores por haber presuntamente participado en apuestas deportivas. El partido en cuestión es la derrota por 4-0 ante Defensores de Pronunciamiento, donde el equipo misionero convirtió dos goles en contra y ya perdía 3-0 a los 20 minutos del primer tiempo.

“Repudiamos categóricamente a los que se involucran en este tipo de actividades ilícitas y la comisión directiva se compromete a tratar de dilucidar los hechos, para salvaguardar el buen nombre de la institución como así también de los jugadores que obran de buena fe y se entrenan a diario para competir lealmente”, manifestaron.

Países europeos y de Sudamérica avanzan en restringir publicidades de este tipo para no fomentar una actividad que puede llegar a generar una adicción. Esto no está ocurriendo en Argentina, donde cada vez el sponsoreo es mayor y la sospecha de arreglos en partidos también.