Argentina selló acuerdo con el FMI por la deuda: todos los detalles

Finalmente, el Gobierno y autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo final para refinanciar una deuda de algo más de 44.000 millones de dólares con pagos desde el 2026. Se trata de un programa por dos años y medio y habrá nuevas medidas, pero el FMI quiere negociarlas con quien gane las elecciones de 2023.

"Luego de intensas negociaciones, el Gobierno logró cerrar con el FMI un acuerdo que le permite refinanciar los compromisos asumidos por el fallido programa Stand By", sostiene el anuncio oficial.

El programa que se considera como un plan de estabilización para empezar a poner en marcha correcciones a la macroeconomía, permitirá refinanciar los pagos, según detalló El Cronista. Se reciben desembolsos para hacer frente a los vencimientos del programa de Stand By 2018, que este año ascienden a u$s 19.000 millones y el próximo a u$s 21.000 milllones. No hay reservas en el Banco Central para hacerles frente.

El texto entra en la Cámara de Diputados con los tiempos muy ajustados para aprobarlo antes del vencimiento del próximo 22 de marzo por u$s 2800 millones, para que el que se necesita un primer desembolso del FMI.

El memorando técnico que se acordó con el staff contemplaba en una etapa preliminar un crecimiento de 3,5 a 4,5% para este año y entre 2,5-3,5% para 2023, mientras que en 2024 el PBI osciliaría entre 2,5 y 3%.