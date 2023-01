"Argentina y Brasil están recuperando una relación que nunca tendría que haberse detenido"

Los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández, mantuvieron una conferencia de prensa conjunta en la previa de la cumbre de la CELAC y con la moneda en común como materia de estudio. El flamante mandatario brasileño reconoció que las naciones están recuperando "una relación que nunca tendría que haberse detenido".

"Vamos a reconstruir aquella relación de paz de dos países que nacieron para crecer y generar mejores condiciones de vida para sus pueblos", indicó y recordó: "Cuando vine a hacer la primera visita a Duhalde (en 2003), la relación comercial era de 7 mil millones de dólares, y ocho años después era ya 39 mil millones de dólares".

En ese sentido no dudó de calificar a este día como uno “de celebración entre Brasil y Argentina, pero también de agradecimiento”. “No me olvido cuando Alberto Fernández me fue a ver cuando estaba detenido en la Policía Federal", indicó.

Por su parte Alberto Fernández contó que en su charla con su par brasileño hablaron de "fortalecer y potenciar el Mercosur". "Hemos hablado también de volver a poner en marcha la Unasur", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa, y añadió que también se "aprovechará la reunión de la Celac para "favorecer la integración de la región".

Fernández a su vez marcó que "el primer desafío" en la relación entre Argentina y Brasil es "consolidar la democracia y las instituciones". "Quiero que sepan, querido amigo, que en Argentina siempre vamos a estar a tu lado; no permitiré que ningún delirante, ningún fascista se apodere de la soberanía popular", indicó el jefe de Estado.

El presidente destacó que Lula "un líder de la región y un gran estadista, que inició un proceso político en Brasil que sacó a millones de la pobreza". Y agregó que también lo vio "liderar la región" y siente que se inicia "otra etapa". "Nos vinculan los mismos problemas que teníamos antes, por Brasil pasó (Jair) Bolsonaro y por Argentina pasó (Mauricio) Macri, los desafíos son parecidos", remarcó

¿Qué dijeron sobre la moneda común?

Lula da Silva se mostró dispuesto a concretar el proyecto de una moneda común, tanto entre Argentina y Brasil como a nivel regional del Mercosur. “Queremos trabajar con los equipos económicos, es una propuesta de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que se haga en una moneda común”, dijo.

“Si dependiera de mí tendría comercio exterior con la misma moneda para no depender del dólar”, aseveró. Y en ese sentido recordó el proyecto trunco del BRICS, donde hubo un fuerte planteo de acordar el uso de una moneda común entre los países que lo conforman. “Hay países que tienen dificultades para fijar la moneda de las transacciones”, indicó Lula.

“En pleno siglo XXI no podemos seguir haciendo lo mismo que durante todo el siglo XX”, en referencia a los modos de llevar adelante las transacciones comerciales. Y de esa forma pidió “sensatez para dar el salto de calidad en las relaciones económicas y financieras”, concluyó.

Alberto Fernández, en tanto, fue algo más cauto: “No sabemos cómo funcionaría una moneda común con Brasil y con la región”. El presidente destacó que “las economías nacionales deben funcionar con estrategias”. Así no descartó que Argentina adopte una moneda común para las transacciones comerciales con Brasil.