Arrancó noviembre con un mercado atento al dólar, el riesgo país, avances con el FMI y los precios

La economía argentina sufre tensiones por varios frentes, a menos de dos semanas de las elecciones parlamentarias, en el mercado crecen los temores a una devaluación tras los comicios, por la elevada emisión monetaria para financiar el rojo fiscal.

Cerramos octubre con alta emisión que alcanzó niveles récord de casi $260.000 millones y reavivó el debate sobre si el gobierno devaluará tras las elecciones legislativas, algo que por ahora niegan desde la Casa Rosada.

¿Qué pasará con la economía desde el 15 de noviembre? Y ¿cuál será el rumbo que tomará el gobierno luego de las legislativas de medio término?, son algunos de los principales interrogantes, que, por ahora las variables financieras intentan estimar y el impacto se refleja tanto en los precios y cotizaciones.

Mientras tanto, la emisión ya supera los $1,3 billones en lo que va del año, y se espera una aceleración durante este mes, lo que la pondría en la zona del billón y medio de pesos.

En medio de la fuerte presión cambiaria y un dólar blue en máximos históricos cerca de la barrera psicológica de los $200, la cotización de la moneda norteamericana se mantiene en el centro de la agenda.

En momentos en que el Gobierno avanza con medidas regulatorias para controlar la escalada de precios de alimentos y artículos de primera necesidad, el billete que opera en el mercado paralelo volvió a recalentarse y pone más presión sobre la inflación.

En ese escenario, el proceso electoral, la mayor cantidad de pesos en las calles y la incertidumbre respecto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contribuyen a una mayor demanda para dolarizar carteras.

Con el acercamiento de las elecciones la brecha supera el 100% y se recalientan las expectativas de devaluación, que continúan alimentando la demanda por activos que ajustan por el dólar y ya se negocian en mínimos históricos.

La contra cara se trasluce en la evolución del Riego País de la Argentina, que alcanzó un nuevo récord anual, al llegar a los 1.712 puntos.

El índice elaborado por la banca JP-Morgan sube casi 25% en el año y 6,2% en el último mes, lo cual refleja la desconfianza en el repago de los títulos soberanos de deuda y la caída en la cotización de determinados bonos claves.

En el marco de la incertidumbre económica y versiones sobre desacuerdos cada vez mayores en la alianza gobernante sobre qué hacer con la deuda, los temores de los inversores aumentan.

Preocupa en especial la fuerte emisión monetaria y la posibilidad de que el peso se siga depreciando.

Los analistas adjudicaban el alza a las idas y vueltas en las negociaciones con el FMI.

Si no hay acuerdo con el Fondo, la Argentina no podrá hacer frente a los enormes vencimientos de deuda previstos para el 2022.

“Efecto cobertura”: para transitar tiempos turbulentos

En un escenario de nerviosismo financiero, el dólar blue no frena y quedó al borde de los $200.

En el mercado ya descuentan que luego de las elecciones legislativas va a haber un cambio en el régimen del dólar, aunque no saben si será todo junto o en cuotas.

“No es sostenible la dinámica de precios generales corriendo al 3% mensual y el dólar oficial anclado por el Banco Central viajando al 1%”, señalan los analistas.

Esto termina alimentando la demanda de activos atados a la moneda norteamericana o, dicho de otro modo, hay mayor interés por "cobertura" apostando a un cambio de rumbo de la autoridad monetaria que estaría en camino de convalidar una depreciación más acelerada del peso.

Para el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, el gobierno convalidará "un escenario de una devaluación progresiva con alguna aceleración".

Y advirtió que cuantas más restricciones se impongan a la adquisición de divisas, el ahorrista "sale a comprar cosas que sean equivalentes a dólares".

Spotorno advirtió que existe "mucha emisión monetaria escondida en el Banco Central".

Sin embargo, desde el gobierno destacan que "las reservas del BCRA están creciendo", por lo que consideran que "no hay ninguna posibilidad de devaluación".

Un dato que refleja las tensiones en el mercado de cambio, durante la última ruda del mes, el Banco Central tuvo que vender US$ 290 millones, un récord desde el 25 de octubre de 2019.

Desde la autoridad monetaria explicaron que hubo una "fuerte demanda de importadores y para formación de cobertura". Aun así, la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce cerró su mejor octubre en una década en materia de acumulación de divisas al adquirir, en términos netos, US$ 207 millones.

Mientras tanto, según datos difundidos por la entidad monetaria, la cantidad de personas que compró dólares para ahorro en septiembre volvió a crecer.

Frente a un escenario de incertidumbre económica, el avance de la inflación y la proximidad de las elecciones, unos 746 mil ahorristas accedieron al mercado de cambios, es decir, unos 50 mil más que en agosto pasado y en el último mes, un número superior de personas habrían accedido al cupo de hasta US$200 mensuales.

El Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario indicó que: "las “personas humanas” compraron de forma neta US$ 326 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes por US$ 149 millones y para atesoramiento unos US$ 134 millones en términos netos".

A pesar de que el número de personas que compró dólares aumentó, el promedio de lo adquirido se mantiene por debajo del cupo mensual permitido, de US$ 200.

Se trata de un nuevo incremento en la operatoria, dado que en agosto la cantidad de personas que compró dólares fue de 697 mil.

A pesar de la tendencia alcista, las cifras están lejos de lo registrado antes del endurecimiento del acceso a divisas.

En agosto de 2020, el mes previo a la puesta en marcha de mayores restricciones cambiarias, se había llegado a vender en neto unos U$S 920 millones, una cifra que bajó a U$S 803 millones en septiembre, cuando entró en vigencia de manera parcial el nuevo esquema.

En diciembre de 2019 se había llegado a un récord, ya que unos 2.600.000 individuos habían adquirido dólares a través del mercado de cambios.

Avances con el FMI

El Presidente se encontró con la directora gerente del FMI.

Durante el fin de semana, el presidente Alberto Fernández arribó a Roma para participar de la cumbre del G-20 y tuvo reuniones con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

El gobierno argentino pretende mostrar señales del organismo que permitan contar con más posibilidades de un acuerdo para refinanciar la deuda por US$ 45.000 millones.

Pero el FMI espera también recibir más información sobre el rumbo económico de la Argentina que brinde certidumbre para sostener un sendero de crecimiento y sostenibilidad de la deuda.

El Fondo aguarda por un plan económico que permita dar sustentabilidad al país para salir en forma sostenida de la crisis económica.

El mercado especula sobre qué tan alta es realmente la probabilidad de que Argentina arregle con el FMI en el caso de que el resultado de las Paso se repita en noviembre.

"Primero crecer, y después pagar", es el lema que busca instalar el gobierno, para contener de paso a los sectores más radicalizados, con vistas a las elecciones legislativas del 14.

Así, el clima político, los desequilibrios en lo económico y la falta de avances concretos en las negociaciones sobre la deuda, predomina el sentimiento negativo dentro del mercado local. En el corto plazo, en cuenta regresiva, comienzan dos semanas claves que en gran medida marcarán el rumbo de la economía para lo que resta del año.

La volatilidad estará a la orden del día.