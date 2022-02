Atención fintechs: nuevas regulaciones para evitar fraude con billeteras virtuales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso nuevos requisitos técnicos para los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. El fin es conocer fehacientemente quiénes son los clientes de las cuentas virtuales y, así, avanzar en la equiparación de las exigencias que rigen para los bancos en ese ámbito.

La novedad genera preocupación en el sector Fintech, sobre todo entre los Proveedores de Servicios de Pago (PSPs), que ya viene golpeado por normativas previas que se lanzaron en el último tiempo, según destacó Iprofesional.

Recientemente la Disposición 194/2021 de AFIP estableció que el organismo de control tributario pediría a los jueces el embargo de los bienes de los contribuyentes al iniciar un juicio de ejecución fiscal. Eso golpeó al sector hace pocos días y ahora se enfrenta a un otra novedad regulatoria.

Este sector viene creciendo fuertemente en el último tiempo. De hecho, ya hay cerca de 24 millones de cuentas virtuales con CVU (equivalente del CBU bancario) en el país y en paralelo, el Gobierno busca acompañar ese desarrollo con mayor regulación acorde, en algunos casos, con cierta polémica.

Así, se dispuso que los Prestadores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital deberán obtener una certificación del Registro de Billeteras Digitales Interoperables donde deberán inscribirse para poder dar el servicio de pago con transferencia (PCT).

Con ese objetivo, se crea el nuevo registro de billeteras interoperables y el Directorio del BCRA definió al servicio de "billetera digital", también conocido como "billetera electrónica" o"billetera virtual", como aquel ofrecido por una entidad financiera o PSP a través de una aplicación en un dispositivo móvil o en un navegador web que debe permitir, entre otras transacciones, efectuar pagos con transferencia (PCT) y/o con otros instrumentos de pago, tales como tarjetas de débito, de crédito, de compra o prepagas.

Asimismo, se agrega un proceso técnico de seguridad a la ya implementada autenticacióndel cliente y autorización ante instrucción de pago que consiste en la necesidad de interacción entre las billeteras y los proveedores de cuentas (bancarias o de pagos) con el fin de gestionar el consentimiento del cliente para vincular su cuenta a la billetera donde desee operar.

Esto implica que, a partir de mayo próximo, los administradores de esquemas de transferencias inmediatas en ningún caso podrán habilitar a un aceptador a recibir pagos con transferencia iniciados con códigos QR si no han constatado que dichos códigos pueden ser leídos por todas las billeteras digitales inscriptas en el citado registro del Banco Central.

Se trata de un nuevos requisitos de información a los PSPs con el foco está puesto en el mecanismo de on boarding y en la vinculación de las cuentas digitales con las bancarias para evitar maniobras fraudulentas.

"El problema es que muchas personas sacan una cuenta virtual (CVU) y la linkean con una bancaria (CBU) y luego proceden a retirar fondos, cuando realmente no son dueños de ninguna de las dos", describe una fuente Fintech a iProfesional.

Esta es una modalidad de fraude que se viene registrando en el último tiempo a raíz de la total puesta en vigencia de la interoperabilidad CVUs y CBUs. Y, ante el crecimiento de casos, el Central resolvió implementar el requisito de que, cuando se asocie un CVU, el cliente tenga que aceptar formalmente ese nexo entre cuentas desde su homebanking.

La medida es muy reciente y habrá que evaluar su efectividad sobre la marcha, pero ya tiene objeciones entre los empresarios. "No me gusta la modalidad y creo que hay otras maneras de evitar el fraude. Eso es lo que se hizo con DEBIN spot y también se usó ese mecanismo para cometer fraudes engañando al usuario diciéndole que tenía que autorizar el vínculo entre ambas cuentas para recibir un dinero cuando en realidad era para que le sacaran su plata, por lo que quedó demostrado que no es la solución", critica una voz Fintech.