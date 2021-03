Autopartistas proyectan crecer un 67% en producción durante el 2021

Las expectativas de las empresas autopartistas registraron una mejora con respecto de los niveles del 2020, según arrojó una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), difundida por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). El mismo logró compilar la información de 75 empresas autopartistas que emplean a 5.666 personas.

La entidad señaló que las expectativas de las empresas autopartistas siguieron mejorando respecto de los pobres niveles del 2020. El 38% espera que la situación económica del país mejore en el año 2021 y expectativas de que la situación particular de su empresa mejore en el 51% de los casos. El 93% de las empresas no prevé entrar en concurso preventivo en enero 2021, mientras que en agosto de 2020 pensaba que podría entrar en concurso de acreedores el 85% de las empresas autopartistas.

"El año 2020 fue afectado plenamente por las consecuencias económicas y operativas del Covid19, las expectativas de los primeros meses del 2021 indican cierta recuperación, aunque también presentan dificultades", señaló la entidad.

Continuando con la mejora de la producción de fines de 2020, en enero de 2021 se registró una mejora tanto de los indicadores de producción como de ventas. El 35% de las empresas autopartistas encuestadas tuvo un aumento de la producción (fue del 25% para el promedio de la industria) y otro 40% afirmó que las unidades producidas no variaron con relación al cuarto trimestre del año anterior.

Solo el 25% restante indicó una disminución con respecto al promedio del último trimestre del 2020. La expectativa de producción de vehículos para 2021 es superar las 450 mil unidades, representando una suba del 67%.

A su vez, la pandemia dio lugar a importantes costos adicionales en las empresas autopartistas. El 53% de las empresas se están haciendo cargo del traslado del personal, el 39% de las empresas se hace cargo del costo de los tests preventivos para detectar Covid, y el 58% de los tests para detectar Covid en los casos de contactos estrechos o sospechosos", destacó el informe.

Exportaciones

En cuanto a las operaciones al exterior, casi la mitad de las empresas, un 45%, indicó que los niveles de venta no variaron con respecto a los últimos tres meses del 2020. Del 55% restante, un un 28% de las empresas autopartistas encuestadas señaló que sus ventas al exterior se incrementaron y un 27% que estas cayeron.

Vale destacar que las exportaciones de autopartes sufrieron una reducción del 39% en nueve meses de 2020, por lo cual desde UIA sostuvieron que: "será fundamental desarrollar una política activa en materia de recuperación de mercados externos en donde los principales instrumentos son la rebaja de derechos de exportación y el aumento de reintegros a niveles realistas en relación a la presión tributaria en los tres niveles gubernamentales".

Aumenta la demanda de empleo

Junto con la recuperación, la industria fue aumentando la demanda de empleo. El 27% de las empresas aseguró que en enero aumentó la cantidad de trabajadores respecto a diciembre (18% en el total de la industria manufacturera) y solo el 4% de los autopartistas indicó una disminución (14% para el total de la industria).

"Parte de esta suba se debe a la necesidad de compensar el 7% de trabajadores dispensados en la industria autopartista (12,5% en el promedio del total de la industria). Los principales motivos de licencias fueron los casos confirmados o contactos de Covid y los trabajadores que tienen más de 60 años", precisó la entidad.

Además, señalaron que el actual régimen de regulaciones laborales, que contempla prohibición de despidos, doble indemnización y prohibición de suspensiones, surgido en un entorno excepcional como el que se presentó durante el 2020, limita la capacidad de la industria de generación de empleo. "El 78% de las empresas productoras de autopartes encuestadas manifestó que, de no presentarse estas resticciones, aumentaría su dotación de personal (69% para el total de la industria", indicaron.

Entre los principales factores que desincentivan la contratación de personal en el mediano plazo, los juicios por despidos fueron la opción elegida para el 92% de las empresas autopartistas (67% para el total de la industria) y la incertidumbre económica en el 97 % de las empresas autopartistas (son el 73% para el total de las empresas industriales).

De acuerdo al informe: "Los juicios por ART afectan las contrataciones de personal en 88% de las empresas de autopartes. Para el 82% de los fabricantes de autopartes otro factor que desincentiva las contrataciones de personal en el mediano plazo son los convenios colectivos de trabajo desactualizados (es del 45% para el promedio de la industria)".

Materias primas

Según arrojó la encuesta, el 60% de las empresas de autopartes disminuyó sus stocks de insumos y materias primas. Ello estaría reflejando una importante brecha entre la disponibilidad de insumos y la demanda creciente de los clientes; originado en factores globales (semiconductores, fletes marítimos), regionales (faltantes de ciertas materias primas) y en la operatoria local para el despacho de importaciones de insumos en tiempo y forma.

En cuanto a los compromisos financieros de las empresas, la dinamización de la actividad, junto con la puesta en marcha de actividades de servicios, reactivaron la cadena de pagos. Sin embargo, todavía subsisten ciertas demoras.

"El 14% de las empresas afirma que no pudo pagar impuestos (22% en el caso de toda la industria), el 8% los compromisos financieros (14% para toda la actividad industrial) , el 7% no pudo pagar a proveedores (9% para toda la industria), otro 7% no pudo pagar tarifas de servicios públicos (9% para toda la industria) , y no hubo problemas para abonar los salarios (fue 4% para el total de la industria)", según informaron.

Créditos

Por su parte, el acceso al crédito sigue siendo acotado. Si bien destacaron que hubo una mejora en líneas para capital de trabajo, sigue habiendo restricciones de plazos, montos y tasas para líneas de inversión. Un 38% del total de empresas autopartistas (43% en el caso de total de la industria) tuvo mayor demanda de crédito, pero solo el 35% de los autopartistas pudo acceder al monto requerido (el 38% para el total de la industria).