BICE bajó las tasas de sus créditos de exportación para grandes empresas y pymes

El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) bajó las tasas de interés al 3% en créditos que otorga en dólares para las líneas de pre y post financiación de exportaciones. La decisión fue tomada con el objetivo de motorizar las ventas de los productos argentinos en el exterior.

El beneficio alcanza a pymes y grandes empresas y aplica tanto a las líneas de comercio exterior para financiación de exportaciones como al programa forfaiting, es decir uno de los modelos de operaciones de financiamiento en comercio exterior y que libera de riesgo a la empresa exportadora.

La tasa para pre y post financiación de exportaciones para pymes se redujo un punto porcentual -del 4% al 3%- en US$ e incluye bonificación del programa Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.

Los créditos tienen un plazo de hasta 6 meses y un monto máximo de hasta u$s 500.000, y en el caso de las grandes empresas, la tasa se redujo también al 3% para el mismo plazo y el monto puede alcanzar los u$s 5 millones.

Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, expresó que “desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se impulsan todas las medidas que sean necesarias para potenciar el desarrollo exportador de nuestras pequeñas y medianas empresas". "

Financiamiento, capacitación, asistencia técnica y promoción son herramientas vitales para que más PyMEs argentinas le vendan al mundo, para que puedan diversificar su oferta de productos y para ayudarlas a abrir nuevos mercados”, agregó el funcionario.

Por su parte, José Ignacio de Mendiguren, presidente de BICE, afirmó que “las exportaciones vienen creciendo en forma sostenida. Entre enero y agosto superaron los u$s 50.000 millones, el valor más alto desde 2013, impulsadas no solo por precios sino también por cantidades, y en particular por las manufacturas de origen industrial".

Para el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) "este es el camino para el desarrollo nacional, exportar productos con valor agregado, generando dólares para el país”. “Además, estamos poniendo foco en las empresas que exportan o tienen potencial de exportar a Brasil, que es nuestro mayor socio comercial y el principal destino de nuestros productos elaborados”, agregó.

Así, la línea de financiación de exportaciones a largo plazo o “forfaiting” fue rebajada en 3 puntos porcentuales y tiene una tasa en dólares de entre el 4% y 5% según el plazo del crédito, que puede ir hasta los 5 años. Para las Manufacturas de Origen Industrial, Manufacturas de Origen Agropecuario, bienes de capital y servicios el monto máximo es de u$s 6 millones y para plantas industriales y proyectos llave en mano es de u$s 10 millones.