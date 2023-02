Bahillo busca llevar calma por la influenza aviar: “se puede consumir pollo y huevo"

Tras la confirmación de casos del virus de influenza aviar en Argentina, hallado en aves silvestres en el norte argentino y también en Córdoba, el Gobierno nacional decidió reforzar los controles y mantener la guardia alta. De todas maneras, el propio secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, buscó llevar tranquilidad a la población.

“Hay que estar alerta, esto no nos sorprende y era esperable porque en muchos países de la región se venían confirmando casos”, señaló en una rueda de prensa. Y, rápidamente, aclaró: “quiero llevar tranquilidad a la comunidad porque se puede consumir carne de pollo o huevo, dado que el contagio no se transmite a través del consumo”.

Juan José Bahillo estuvo en Leonas (Cba) y allí brindó precisiones sobre la influenza.

Y agregó: “nosotros entendemos que si la influenza permanece en aves silvestres y no impacta en los sectores productivos, no hay restricciones comerciales ni a la exportación y no estaría afectando al sector”.

Precisamente se focalizó en el sector avícola, el cual presenta “normas de seguridad” muy altas que periten trabajar con mayor prevención. La provincia de Entre Ríos, de donde es oriundo el secretario y referencia ineludible de la actividad, decidió tomar mayores medidas de control teniendo en cuenta que en Uruguay también se han detectado casos.