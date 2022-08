Bahillo: “parece que tuviéramos la pata arriba de la cabeza de los ganaderos y no es así”

El secretario Juan José Bahillo, pasó por el Congreso de la Nación para presentarse oficialmente ante los legisladores que integran la Comisión de Agricultura y Ganadería. Hubo varios temas abordados durante el encuentro, que duró aproximadamente una hora y media, pero las restricciones a las exportaciones de carne vacuna y los volúmenes de equilibrio fueron protagonistas de la reunión.

Al referirse a los famosos siete cortes de carne vacuna que no pueden exportarse, expresó: “podemos coincidir o no desde el punto de vista ideológico, pero creemos que debemos conservarlos para el mercado interno y esto no invalida que no estemos exportando carne, porque este año la proyección del volumen exportado estará cerca del récord”.

Y agregó: “por ahí no se entiende bien o cuando se cuenta una sola parte parece que estuviéramos con las exportaciones cerradas y que tuviéramos la pata arriba de la cabeza de los productores ganaderos y no es así. Que se puede exportar más, es cierto, pero debemos hacerlo dentro de una mirada razonable atendiendo al mercado interno y la evolución del rodeo”. En ese sentido, remarcó que el stock ganadero nacional “es el mismo que hace 30 años atrás” cuando se exportaba “el 10 o 12%”.

Al respecto, analizó: “debe haber políticas de producción del sector ganadero porque el 80% de los productores tiene menos de 200 cabezas y allí debe estar el Estado para ayudarlos a ser eficiente. No obstante, dentro de esa escala o aún superándola, son muy eficientes cuando le generamos las condiciones favorables”

En la exposición, también se ocupó de los cupos o cuotas de equilibrio para el maíz. Luego de reconocer que son medidas “coyunturales” de las cuales se sale “produciendo más”, señaló que “sería poco prudente” eliminar esas iniciativas.

En ese sentido, explicó: “si levantamos los cupos le pegamos de lleno a la cadena de los feedlots o la avicultura, una cadena de valor que en Entre Ríos genera 33.000 puestos de trabajo; si nos quedamos sin maíz, ¿qué le damos de alimento a los pollos?”