Baja actividad en el mercado de granos por feriado en Chicago

En la primera rueda de la semana, se observó una baja en el nivel de actividad respecto al día viernes, al tiempo que no hubo operatoria en la plaza de referencia del mercado estadounidense. Según operadores de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el mercado de trigo hubo menos compradores activos y menos posiciones abiertas de compra con precios a la baja. En cuanto al maíz, se logró mantener el número de compradores, aunque se registró un menor abanico de posiciones abiertas de compra de la próxima campaña comercial. Por último, respecto a la soja, se mantuvieron estables los precios ofrecidos con el foco puesto en tramos cortos de negociación.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago no operó el día de hoy por conmemorarse el Día del Trabajador en Estados Unidos.

Dólar banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 97,7500 / 97,9500; + 0,09% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 64.283 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.397.853 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, se observaron más compradores activos y precios ofrecidos estables entre los compradores.

Por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, la oferta se mantuvo sin cambios en US$ 340/t. Respecto a los ofrecimientos en moneda local, por fijaciones se ofrecieron $ 33.235/t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se registraron cambios en los valores ofrecidos respecto al día viernes. En este sentido, por girasol con entrega inmediata se ofrecieron US$ 400/t de forma abierta. Asimismo, para la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, la oferta se mantuvo sin variaciones en US$ 350/t.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se observaron menos compradores activos y posiciones abiertas de compra tanto de la campaña actual como próxima. Respecto a precios ofrecidos, se registró una tendencia bajista.

Por el cereal con entrega disponible y contractual se ofrecieron US$ 225/t, US$ 5/t menos que el día viernes.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 230/t para las entregas entre noviembre y diciembre, cayendo US$ 5/t respecto al día viernes. El tramo enero/febrero se ubicó en US$ 240/t y marzo en US$ 245/t, sin presentar variaciones entre ruedas.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se logró mantener el número de compradores activos mientras que los valores ofrecidos registraron una tendencia dispar en términos generales. Respecto a las posiciones abiertas de compra, se observó un menor abanico de posibilidades de entrega para los tramos de la nueva campaña comercial.

Por maíz con descarga inmediata se ofrecieron US$ 185/t al igual que el tramo contractual, es decir, una caída de US$ 5/t. El mes de octubre mejoró US$ 5/t hasta 190/t, con noviembre sin presentar cambios en US$ 198/t. Mientras que la posición diciembre se ubicó en US$ 195/t.

Respecto a los tramos de la próxima campaña comercial, el mes de marzo se mantuvo en US$ 190/t, con abril/mayo cayendo US$ 5/t hasta los US$ 185/t respectivamente. A diferencia de la semana previa, no se tuvieron posiciones abiertas para los meses de junio y julio del año próximo.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.