Bajo la soja, el maíz se mantuvo y subió el trigo en el mercado de Chicago

El Mercado de Chicago finaliza la jornada con perdidas de casi el 2% para la soja, dejándola en US $524, mientras que el maíz se mantuvo en US $218 y el trigo quedo en US $256 con una suba de casi el 1%. El Matba Rofex está US $336.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informaron que la soja finaliza la rueda con caídas luego de las lluvias ocurridas en gran parte del medio-oeste estadounidense durante el fin de semana, lo cual resulta beneficioso para el cultivo. Además, la soja también se vio presionada por una caída generalizada en los mercados de commodities propiciada por las preocupaciones que genera un rebrote de casos de COVID-19.

En cuanto a los futuros de maíz culminan prácticamente sin cambios y tuvieron un efecto de contagio por las ganancias registradas en el mercado de trigo. Por otra parte, las lluvias ocurridas en los últimos días resultan muy beneficiosas para el cultivo que se encuentra en un período crítico, lo cual limitó las subas.

El trigo cierra la rueda con ganancias por las complicaciones climáticas en algunas zonas productoras clave. En EEUU, el trigo de primavera cultivado en la región del norte de las Planicies estadounidenses ha sido afectado por una severa sequía, y los pronósticos climáticos para las próximas semanas indican que el clima cálido y seco se mantendría en las próximas semanas, por lo que se espera que los farmers estadounidenses de esa región obtengan su menor cosecha en 33 años. Además, el clima también ha generado complicaciones en Rusia y Ucrania en las últimas semanas, lo cual también dio soporte a las cotizaciones.

En el mercado local, el maíz está siendo favorecido por el clima que sigue azotando a Brasil con heladas durante el comienzo de la cosecha de maíz de safrinha. Los compradores de maíz se mostraron activos, tanto en las posiciones cortas, como en las mas diferidas, pero la oferta no acompañó el volumen de la jornada.