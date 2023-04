Banco Macro invierte $100M para impulsar emprendedores en todo el país: quiénes pueden participar

Banco Macro, en conjunto con Emprende IAE, lanzó la novena edición de NAVES Federal 2023, el programa de formación para emprendedores y pymes de todo el país, con el objetivo de potenciar los proyectos de empresas y personas por medio de la formación académica, mentoreo y acceso a una amplia red de contactos. El lanzamiento oficial se realizó en Torre Macro y estuvo a cargo de Francisco Mauro, gerente de Distribución y Ventas del Banco, y Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship de IAE. En el mismo, se anunció que la competencia de realizará en nueve sedes centrales del Banco: Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Misiones y Provincia de Buenos Aires.

Este año, Banco Macro aportará 1.000 becas, invirtiendo $100 millones entre la logística de los participantes, su formación en IAE, el networking, etc. Además, aportará los premios por $6 millones para los ganadores de cada una de las secciones.

En el programa, pueden inscribirse proyectos de todas las industrias que serán categorizados entre: Idea de Negocio, Empresa Naciente y Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha. Así, la propuesta incluye educación de calidad para los emprendedores que enfrentan riesgos a la hora de sacar sus productos al mercado. Desde el año 2015, con el objetivo de sostener la federalización del programa, Macro invirtió más de $100 millones para que más de 10.000 personas emprendedoras de todo el país puedan acceder a NAVES de forma gratuita con sus 6.000 proyectos.

En cuanto al funcionamiento del programa, Torres Carbonell detalló: “Primero se hace una selección entre los inscriptos. Luego comienza el trabajo de acompañamiento, donde cada quien debe presentar sus propuestas de negocios. Asimismo, comienzan las sesiones de mentoreo y el networking entre los emprendedores. Luego, se enfrentan las finales provinciales, entre los que se seleccionan seis ganadores en cada sede del Banco, que son financiados para continuar en NAVES nacionales. Por último, hay una etapa de selección de ganadores de cada una de las categorías y los ganadores se llevan un premio de $6 millones”.

El evento de lanzamiento contó con la participación de la economista Diana Mondino, quien destacó que sin innovación no hay ninguna capacidad de crecer: “El crédito, después de la educación, es un instrumento igualador, dado que permite crecer y competir. Sin embargo, la Argentina se quedó sin crédito hace muchos años, enfrenta un creciente déficit fiscal que no puede pagar porque no tiene crecimiento. Asimismo, no tenemos ley de patentes, ni la posibilidad de desgravar la inversión, tienen la misma tasa impositiva quien distribuye dividendos que quien no lo hace, ni hay planes de empleo joven salvo pocas excepciones. Por lo que, como país, debemos fomentar la innovación y formación de nuevas capacidades para poder crecer, con un estado que acompañe y cree las condiciones para poder innovar”.