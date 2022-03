Banco Nación anunció más financiamiento para el agro y el marketplace "BNA Conecta"

En el arranque de la feria ExpoAgro 2022 este martes, el Banco Nación anunció que dará más financiamiento para el sector agroindustrial y confirmó el lanzamiento de su marletplace "BNA Conecta". Eduardo Hecker, presidente de la entidad, hizo un repaso por los dos últimos años de gestión y anuncios de relevancia para el sector del agro y para las empresas clientes.

"Hemos venido a reforzar nuestro compromiso con el agro, con la producción, con el trabajo, los trabajadores y los empresarios. Estamos trabajando en esa dirección", aseguró Hecker, quien hizo un repaso de lo que fueron los dos últimos años de gestión y la situación en la cual se encontraba la entidad bancaria antes de asumir su mando.

"Hace no mucho tiempo atrás llegamos a un Banco Nación que tenía muchos problemas y una segmentación de crédito inadecuada, un riesgo enorme por una empresa que ya saben cuál es y poco crédito a las pymes. Tomando estos dos años de gestión: 2020, 2021 y lo que va del 2022, entregamos en créditos a la producción por un billón, casi 200 mil millones más de créditos a la producción, de los cuales $310, $320 mil millones han sido para el agro", señaló el referente bancario.

En este sentido, consideró que "son números de importancia macroeconómica" y que la enorme mayoría de esos créditos "han sido otorgados a pequeñas y medianas empresas a lo largo y ancho de este país", señaló el titular y agradeció a Martín Schwartzman, gerente general de Exponenciar y a Orlando Castellani, presidente de ADIMRA, por la puesta en marcha del evento.

Anuncio de más financiamiento

Hecker aseguró que el compromiso que, desde el Banco, se les solicitó a su banca de empresas y a sus sucursales es "un desafío muy alto" de llegar a los 1,5 billones de pesos en créditos a la producción y con eje en las pequeñas y medianas empresas.

"En el día de hoy vamos a anunciar líneas de créditos, en particular queremos anunciar que estamos poniendo un cupo de $16.300 millones para la compra de maquinaria agrícola de producción nacional, de los cuales $1300 millones van a ser hasta que se agote el stock, a tasa cero el primer año", subrayó Hecker y agregó que este beneficio será enteramente financiada por el Banco Nación en pos de comprometerse con el trabajo empresarial.

"Nosotros hemos puesto tanto nuestro acento en relación al agro, a financiar a la industria de la maquinaria agrícola y a financiar la incorporación de la maquinaria agrícola para las explotaciones agropecuarias. La industria de la maquinaria agrícola está trabajando a full y para nosotros es una gran alegría porque eso es inversión y es agregación de valor", consideró.

BNA Conecta

El presidente del Banco Nación destacó la cantidad de carteles con la leyenda "BNA Conecta" en la Expoagro, un marketplace pensado para que las más de 190 mil empresas que tienen cuentas corrientes en el Banco comercialicen entre sí.

"Estamos dando enormes posibilidades para que las empresas del banco y beneficios para que las empresas clientas del Banco, compradores y vendedores se conecten en un único mercado. El Banco Nación pone todo su esfuerzo para que este comercio redunde en mejores condiciones para los compradores y vendedores", señaló Hecker.

También agregó que, desde hace un tiempo, empezaron a transcurrir por un camino que es el cambio del concepto de banco estático, puertas adentro "a un banco que sale, que se conecte y que sea un ecosistema". "Tenemos hoy en día la tienda BNA, donde se producen una enorme cantidad de compras con beneficios para clientes del Banco Nación y seguiremos completando el concepto de Banco como ecosistema con la plataforma conocida como "Be to Be", "BNA Conecta", dijo.

También aseguró que además de las firmas clientes del Banco, van a poder acceder todas las empresas que abran sus cuentas corrientes, para lo cual destacó que la entidad da grandes facilidades como la posibilidad de tener una abierta en tres días. "Creemos que vamos a tener un número mucho mayor de industrias y pymes trabajando con nosotros, añadió.

Créditos por incendios

Vale destacar que dentro del compromiso crediticio del Banco Nación, recientemente Hecker visitó la provincia de Corrientes y Misiones, las cuales sufrieron los efectos de la sequía y los incendios. En esta línea, remarcó que el Banco Nación, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Gobierno nacional: "dispuso, en el caso de Corrientes, un primer cupo de $5000 millones de los cuales, el primer segmento está destinado a la inversión".

"Va a ser a tasa cero, subsidiada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, y estamos anunciando que vamos a avanzar en la provincia de Misiones con otros $2500 millones, en total $8000 millones en créditos para las dos provincias afectadas", informó.