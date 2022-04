Bank of America: advirtió "precios fuera de control" y vaticina un "shock de recesión"

A poco de conocerse que Estados Unidos registró un índice de inflación de un 8,5% anual —el mayor en los últimos 40 años—, el Bank of America alertó que se avecina un "shock de recesión". El jefe de estrategia de inversión de esa entidad, Michael Hartnett, escribió que la suba de precios está "fuera de control", situación que generará una recesión debido a la suba de tasas que posiblemente aplique la Fed. Para el especialista, el riesgo es que el Banco Central las suba demasiado, hundiendo la economía en el proceso.

En sus declaraciones reconoció que: "El 'shock inflacionario' empeora, el 'shock de tasas' apenas comienza, el 'shock de recesión' se acerca". Con la inflación en su mayor nivel desde 1982, la Fed aumentó las tasas en un cuarto de punto porcentual en marzo, y desde entonces dio señales de apoyo para un aumento más rápido de medio punto porcentual en mayo.

Por su parte, el titular del organismo, Jerome Powell, declaró: "Si llegamos a la conclusión de que es apropiado actuar de manera más agresiva elevando la tasa de fondos federales en más de 25 puntos básicos en una reunión o reuniones, lo haremos. Y si determinamos que necesitamos endurecernos más allá de las medidas comunes de neutralidad y adoptar una postura más restrictiva, también lo haremos".

Según un informe publicado el lunes, las expectativas de crecimiento mundial cayeron a mínimos históricos en abril entre los gestores de fondos de inversión encuestados por Bank of America. Esa encuesta también mostró que las expectativas de beneficios entre los inversores cayeron a su nivel más débil desde marzo de 2020, acercándose a los niveles vistos durante otros sucesos como la crisis financiera de 2008 y el estallido de la burbuja de las puntocom en 2001.

Hartnett citó que la acción de los precios en los mercados financieros fue muy "recesiva". En este sentido, toma como referencia a las pronunciadas bajas de los constructores de viviendas, los fabricantes de semiconductores, las pequeñas capitalizaciones, el comercio minorista y las acciones privadas, que son muy sensibles desde el punto de vista económico.

Los estrategas del Bank of America no están de acuerdo con la señal de compra táctica y dicen que “permanecen en el lado de ‘vender el repunte’”, ya que la caída del mercado de valores a principios de año fue solo un “aperitivo, no el plato principal de 2022”. “La desconexión entre el crecimiento global y la asignación de acciones sigue siendo asombrosa”, escribieron en una nota los estrategas liderados por Michael Hartnett.

Días anteriores, Deutsche Bank se convirtió en el primer gran banco en pronosticar una recesión. El banco espera que la Fed empuje a la economía a una recesión "suave" que comience a finales de 2023. Por otra parte, el gurú financiero de Wall Street, Ray Dalio, alertó por un "desastre económico" que se viene.

Desde Morgan Stanley, Michael Wilson, también espera una recesión. Argumentó que la baja desde los máximos históricos de las acciones de Estados Unidos aún tiene que descontar una inminente fuerte desaceleración de la economía.