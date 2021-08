Barcelona dice que Messi se va "por culpa de obstáculos económicos y estructurales" de La Liga

Messi terminó su fantástico ciclo con Barcelona. A través de un comunicado emitido a las 19.45 horas del jueves 5 de marzo (hora española), el club blaugrana lamentaba no poder inscribir al jugador a pesar de haber llegado a un acuerdo con el futbolista.

El Barcelona apunta claramente a LaLiga como la responsable de esta situación que pone punto final a la historia del mejor jugador del mundo en el club blaugrana.

El club, con Messi, se encontraba muy por arriba del límite de gastos impuesto por la UEFA y, según reglas de la entidad europea de fútbol, la masa salarial de los clubes miembros no puede superar el equivalente a 70% de los ingresos. No cumplir esa norma puede implicar sanciones, como deducción de puntos, retención de los ingresos percibidos en competiciones e incluso la quita de un título o premio obtenido. En el caso de Barcelona, esa proporción era de 110%. La salida de Messi soluciona todos los problemas desde ese punto de vista.

El comunicado del club es el siguiente:

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".