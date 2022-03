Batistuta fue embargado por AFIP:¿De cuánto es la deuda millonaria que debe afrontar el futbolista?

Según trascendió la Administración Federal de Ingresos Públicos le reclama a Gabriel Batistuta la suma de $3.853.341,66 más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar Impuestos a los Bienes Personales, aportes y contribuciones sociales.

Es por esto que, recientemente, el Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, embargó las cuentas del ex goleador de la selección argentina.

No obstante, Batistuta había presentado una acción de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal porteña con el objetivo de ser eximido de pagar el aporte extraordinario fijado por ley para afrontar la pandemia.

Asimismo, la causa, caratulada "Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP – Ley 27.605 S/proceso de conocimiento", se suma a la que ya presentaron otros futbolistas (en actividad y retirados), entre ellos Carlos Tévez, aunque en este caso con una argumentación ligeramente diferente.

Cabe señalar que en el caso de Batistuta sostiene no sólo que el aporte es "confiscatorio" sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad del campo.

A través de su abogado, Luciano Cativa, el ex jugador pidió una medida cautelar que le posibilite evitar el pago hasta tanto no haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, esto es la validez constitucional –o no- de la ley que estableció el aporte extraordinario por única vez.

Además, la presentación advierte que, para afrontar el pago, el ex delantero debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos.

La causa ingresó formalmente hoy al juzgado de Furnari, quien deberá resolver sobre su admisibilidad, el planteo de medida cautelar y darle intervención al fiscal subrogante Miguel Ángel Guilligan para que se pronuncie al respecto.