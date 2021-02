Bill Gates advierte a los compradores de Bitcoin que tengan cuidado con Elon Musk

Bill Gates, el magnate cofundador de Windows, advirtió a las personas que no tengan el mismo dinero que Elon Musk, y que inviertan en Bitcoin, que tengan "cuidado" al sostener que el dueño de Tesla tienen acceso a técnicas avanzadas de gestión comercial que un inversor común no conoce.

Durante una entrevista realizada por Emily Chang, de Bloomberg, le pidieron a Gates que opinara sobre las caídas recientes de las criptomonedas y la relación que tienen con los tuit de Musk, a lo que respondió que seguramente "Musk estaría aislado de las bajas del mercado".

Luego de que Musk comprara el mes pasado $1,5 mil millones de dólares en bitcoin, el fundador de Windows opinó: “Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su Bitcoin suba o baje aleatoriamente. Pero creo que la gente se deja llevar por estas manías, que puede que no tenga tanto dinero de sobra. Así que no soy optimista con Bitcoin, y mi pensamiento general sería que, si tienes menos dinero que Elon, ten cuidado".

Este lunes, dos semanas después de la adquisición de Bitcoin por parte de Tesla, el precio de Bitcoin cayó un 20%: de $58,258 a $46,624. Al mismo tiempo, se perdieron cerca de $400,000 millones de dólares la capitalización del mercado de criptomonedas.

La caída bursátil de la compañía de autos eléctricos fue impulsada en parte por el propio "efecto Musk" durante el fin de semana sobre los precios "altos" del Bitcoin y su rival más pequeño Ethereum. El mensaje fue publicado a través de Twitter, su medio favorito.

Por tal motivo, el empresario de 49 años volvió al segundo lugar en el Índice de multimillonarios de Bloomberg de las 500 personas más ricas del mundo con una fortuna de 183.400 millones dólares. El fundador de Amazon , Jeff Bezos, recuperó el primer lugar incluso cuando su fortuna cayó 3.700 millones de dólares y finalizó el día con un patrimonio de 186.300 millones de la divisa norteamericana.