Bill Gates se quedó con la mayor parte de las acciones de los hoteles Four Seasons

Bill Gates, tendrá ingerencia en la cadena de hoteles Four Seasons después de comprar el 23,8% de la participación del multimillonario príncipe saudí Alwaleed bin Talal por 2.210 millones de dólares. La compra la realizará Cascade Investment LLC, propiedad de Gates, y hará que la participación del magnate en la compañía alcance el 71,3%, mientras que antes tenía el 47,5%.

La compra es todo una apuesta, después de que la industria turística, y en especial la hotelera, fueran de las más afectadas por la pandemia del coronavirus (Covid-19). El panorama es alentador, sobre todo gracias a las campañas de vacunación que avanzan a paso firme en todo el mundo, pero la recuperación todavía no llega para las grandes cadenas de lujo, todavía rezagadas frente a los hoteles de precios más bajos. Y Four Seasons es una marca que necesita viajeros de negocios adinerados que viajen regularmente a las principales ciudades del mundo.

En el último tiempo Four Seasons mejoró su perfil en el creciente mercado residencial de lujo vinculado a la marca hotelera y ya tiene 46 desarrollos residenciales en las principales ciudades y destinos turísticos. Actualmente, administra 121 hoteles y complejos turísticos y tiene más de 50 proyectos en su cartera de desarrollo, un crecimiento significativo de las 74 propiedades que tenía en su cartera en el momento de la privatización de Gates-Bin Talal.

La cadena Four Seasons pasará a tener un valor empresarial de 10.000 millones de dólares. El príncipe Alwaleed, a través de su vehículo de inversión Kingdom Holding Co, seguirá siendo propietario del resto de la participación, dijo Four Seasons en un comunicado. Por su parte, Isadore Sharp seguirá con un 5% de sus participaciones, que tiene desde 1969 cuando fundó la compañía en un hotel pequeño en Canadá, junto a su padre.