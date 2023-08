Bing Chat llega a los exploradores Google Chrome y Safari

Bard: el chatbot de IA de Bing se está implementando en Google Chrome y Safari. Como lo detectó por primera vez Windows Latest, Microsoft está probando permitir que los usuarios de ambos navegadores accedan a la herramienta.

“Estamos probando el acceso a Bing Chat en Safari y Chrome para seleccionar usuarios como parte de nuestras pruebas en otros navegadores”, dice Caitlin Roulston, directora de comunicaciones de Microsoft, en un comunicado a The Verge . “Estamos emocionados de expandir el acceso a más usuarios una vez que nuestros procedimientos de prueba estándar estén completos”.

En este momento, veo Bing Chat en Chrome pero no Safari, y algunos de mis colegas ven lo contrario. Sin embargo , parece que hay algunas limitaciones para usar Bing Chat en Chrome y Safari. Por un lado, solo puede escribir indicaciones de 2000 palabras, a diferencia del límite de 4000 palabras que obtiene cuando usa Bing Chat en Edge. Su conversación con el chatbot también se restablecerá después de cinco turnos en lugar de 30 , y verá algunas ventanas emergentes molestas que le pedirán que descargue Edge.

Además de una implementación más amplia en diferentes navegadores, Microsoft también introdujo el modo oscuro para Bing Chat. Puede cambiar al modo oscuro seleccionando el menú de hamburguesas en la esquina superior derecha de Bing Chat y luego presionando Apariencia > Oscuro o Predeterminado del sistema. Sin embargo, no parece que esto se haya implementado por completo. Si bien algunos de mis colegas ven esta opción, todavía no está disponible para mí.

Hasta ahora, Microsoft solo hacía que su chatbot estuviera disponible en Edge, lo cual era bastante inconveniente si querías acceder a la herramienta en otros navegadores. Y aunque puede usar el chatbot Bard de Google en navegadores que no sean Chrome, verá indicaciones para comparar sus respuestas con Bing cuando use Bard on Edge.