Biocombustibles: "El proyecto que presentó el oficialismo da una expectativa al sector"

Tras estar quince años vigente y con fecha de vencimiento el próximo 12 de mayo, la Ley de Promoción de la Producción de los Biocombustibles quedó frenada en la Cámara de Diputados, luego de ser aprobada su prórroga en el Senado, trayendo crisis a los productores de este insumo que reclaman su urgente debate o una nueva normativa que de un horizonte de continuidad al sector.

Desde Juntos Por el Cambio y el bloque de Consenso Federal, intentaron realizar en el día de ayer una sesión especial para su tratamiento la cual fracasó al no lograr el número necesario de asistentes para alcanzar el quórum. Mientras tanto, reina la incertidumbre en las 55 empresas que fabrican este insumo a nivel nacional, la mayoría de ellas radicadas en la provincia de Santa Fe

Federico Pucciarello, titular de la pyme Rosario Bio Energy, con base en la ciudad de Roldán, e integrante de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), destacó que en las próximas horas se buscará definir el tratamiento al proyecto de ley que impulsa el Diputado Nacional Máximo Kirchner.

"Los petroleros tenía terror de que le aumentaran los cortes, recordemos que todos los proyectos presentados hasta ahora hablaban de 30% en el corte del etanol y 20% del biodiesel".

En este sentido, Pucciarello consideró que "el proyecto del oficialismo da una expectativa al sector" al tratarse de la alternativa viable que respeta el volumen de cuota que tienen hoy las empresas productoras de biocombustibles. "En este, se plantea pasar del 10% del biodiesel actual al 5% pero del total del gasoil consumido en la Argentina, mientras que en la otra ley el porcentaje fijado es solo para el gasoil consumido en el mercado automotor", destacó el referente de Casfer.

Al mismo tiempo, afirmó que también favorece a las petroleras al no aumentarles el cupo y darles un escenario de previsibilidad: "los petroleros tenía terror de que le aumentaran los cortes, recordemos que todos los proyectos presentados hasta ahora hablaban de 30% en el corte del etanol y 20% del biodiesel y ahí realmente se verían afectados porque por cada litro de bio que metés al mercado es un litro menos de gasoil que sacás de su negocio. Entonces le da previsilidad de que el país no va a entrar en la corriente mundial de aumentar cortes".

Según indicó el empresario, la semana que viene ingresaría en comisión oficialmente y apenas esta lo considere idóneo se buscaría su aprobación inmediata en Diputados para luego pasar a la Cámara de Senadores que deberá debatir este nuevo proyecto, siendo que el año pasado ya había dado luz verde a la prórroga del régimen actual.

"Yo creo que nos tenemos que sentar todos a discutir y escucharnos porque decir prórroga sí, ley nueva no tampoco suma a la discusión. Quedarnos sin una ley a la Argentina le impacta en muchos aspectos, en sus acuerdos internacionales ambientales, como el Acuerdo de París, al posible acuerdo del Mercosur y hasta impacta en el agro porque no es el mismo riesgo para el medioambiente sembrar y cosechar con un 10% de mezcla de bio en el gasoil que no tenerlo, van a penalizar hasta el valor del poroto", destacó Pucciarello.

Conflicto de intereses

Por el lado de las petroleras, uno de los argumentos para oponerse a la continuidad de la ley es que los biocombustibles generan gastos muy grandes al negocio que terminan impactando en el precio del surtidor. Sin embargo, del otro lado las acusan de querer quedarse con este mercado para ellas solas y abastecerse por su cuenta a costa del trabajo de miles de personas que se desempeñan hoy en día en la industria.

Pucciarello señaló que no tiene lógica que un producto que integra solo el 10% del 100% provoque la cantidad de aumentos que sucedieron en el último tiempo: "Los bio no son responsables de los aumentos porque además estamos exentos del pago de impuestos. Los petroleros hablan de subsidio, pero en realidad ningún biocombustible en el mundo está gravado al impuesto al dióxido de carbono (C02 ) que es el porque directamente no lo emiten".

También agregó que casi todos los incrementos responden a cuestiones ligadas a los combustibles fósiles, los cuales pagan el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ILC), responsable, según el empresario, de una gran parte de los aumentos. Entre los otros componentes que nombró como incidentes en el alza, se encuentra el hecho de que el petróleo esté linkeado al dólar y, por ende, sujeto a sus variaciones en el mercado y a la capacidad de renta de la petrolera YPF.

"Entre todos nos hacemos cargo de las deudas de YPF, de hecho, ayer pagó 172 millones de dólares y eso de algún lado sale. Los bio somos un porcentaje muy pequeño y no pagamos impuestos así que la incidencia es mínima comparado con todos los factores recién mencionados", precisó Pucciarello.