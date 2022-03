Biotecnológicas de Santa Fe: ¿será el 2022 el año del despegue definitivo?

En un contexto sumamente recesivo por la crisis económica y la pandemia, como fueron los años 2020 y 2021, en Argentina se generaron por día 75 empleos en la denominada industria del conocimiento, fundamentalmente en el software, biotecnología, nanotecnología, sector audiovisual, y satelital, según datos nacionales. Hay muchas expectativas para que esa cifra crezca rápidamente en los próximos años, sobre todo si se acomodan las principales variables macroeconómicas.

La provincia de Santa Fe cuenta con profesionales y empresas en cada uno de estos sectores como para sacar provecho de ello, pero es en biotecnología donde dispone de un diferencial. Haber tenido las primeras carreras universitarias en la materia en el país la llevó a concentrar más del 80% de las investigaciones científicas nacionales del sector, de acuerdo a un estudio de la Cepal realizado tiempo atrás. En los últimos años lo que se incrementó fue el salto de la ciencia básica a la aplicada.

La llegada de científicos repatriados con una visión más enfocada a los negocios, la irrupción de profesionales de las ciencias económicas y empresariales que apuestan por nuevos sectores en vez de los tradicionales, y el surgimiento de varias incubadoras y aceleradoras provocaron el inicio de un cambio de mentalidad en los graduados en Biotecnología: la publicación del paper en la revista científica ya no era la única salida, y emprender la creación de una startup también era una opción válida y cada vez más tentadora.

Estudios de investigadores de Biotecnología en Santa Fe - CEPAL

Claro que a diferencia de otros rubros, en biotecnología las inversiones suelen ser mayores, los resultados tardan más tiempo en verse y la tasa de éxito resulta bastante más acotada, pero cuando una empresa la pega, el retorno con mucha probabilidad será muy superior al de otros sectores. En Santa Fe fueron varias las que la pegaron: Bioceres, Bioheuris, Zelltek, Terragene, Keclon, Wienner Lab sólo por mencionar a las más reconocidas, lo que dio paso a un ecosistema científico-emprendedor que más temprano que tarde dará lugar a nuevos proyectos con gran valor agregado, que podrían reportar mayor ingreso de divisas y empleo calificado.

Después de un importante crecimiento en 2021, ¿será el 2022 el año del despegue definitivo? Medidas que pueden ayudar a eso fueron la reciente reglamentación del Régimen de Economía del Conocimiento, y el Registro Provincial de Beneficiarios de la Economía del Conocimiento (REdC), que baja a la Provincia los beneficios impositivos de la mencionada ley. Concretamente, se otorga estabilidad fiscal y exención del impuesto a Ingresos brutos, sellos e inmobiliario por el término de diez años desde el momento de su inscripción.

Más allá de estos anuncios, muy esperados por la comunidad, cinco referentes de la biotecnología y/o de la economía del conocimiento santafesino hicieron un balance del sector, ponderando lo que hay, sopesando los avatares de la coyuntura y resaltando lo que falta para que Santa Fe lidere esta nueva revolución productiva.

Áreas de aplicación de proyectos de Biotecnología en Santa Fe - CEPAL

Carlos Pérez (Biohueris)

“Hace 18 años que estoy en el área de agro-biotecnología, si bien trabajo en una empresa, siempre me conecté con lo público. Nunca como ahora vi una alineación tan grande entre empresas, universidad, Conicet, instituciones públicas, municipios, Provincia, Polo Tecnológico. Estamos en un momento único, muy auspicioso. Si pensamos que Whatsapp fue creado por 15 personas y superaron el PBI de Uruguay, es impresionante lo que se puede hacer desde acá. Tenemos varios casos de éxito, sistemas de diagnóstico y gran infraestructura. El semillero se amplió, pero para aprovecharlo se debe nutrir la otra punta del ovillo que son los fondos de inversión, que en el país son muy pocos. Lo bueno es que existen atractivos para invertir”.

“Hay un boom en la creación de empresas, pero es necesario que el sistema público-privado le de bolilla para alojarlas, porque los científicos necesitan laboratorios, pipetas, cámara de cultivos, y es una inversión muy grande que no puede hacer el investigador. Debe haber infraestructura para testear la idea, y si esto fracasa, no puede quedar el costo encima. Compartir el equipo es el modelo adecuado, porque además colabora con la sinergia, genera masa crítica. Veo que se están alineando todos los actores para no superponerse, y ofrecer un espacio chico al que empieza, uno más grande al que ya probó la idea, y otro más amplio al que quiere subir la producción. Esto es clave”.

Hugo Menzella (Keclon e Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos Rosario)

“Somos fuertes en ciencia básica y eso es vital. La idea es trabajar y aprender hasta que algún día se pueda dar el salto a la empresa. En Keclon nos llevó nueve años, fueron muchos intentos hasta que resultó. Nuestra idea desde el Instituto es acompañar a los nuevos actores a través de nuestra experiencia para que no cometan nuestros errores, y que en unos años podamos tener varios Keclons más grandes y que crezcan más rápido”.

“Las condiciones en Argentina no son fáciles, porque a veces se dificulta conseguir fondos, también podés tener demoras en el ingreso de insumos, pero me pone muy mal cuando una empresa se va del país, porque la pérdida es total: un grupo de personas en la que por ahí el Estado invirtió 30 años de educación sin cobrar nada, al que asistió a través del Conicet, se va sin dejar nada, o mejor dicho, dejando una deuda muy grande”.

Proyectos en Biotecnología en Santa Fe - CEPAL

Daniel Scacchi (Aceleradora del Litoral)

“En Rosario y Santa Fe podemos lograr que nuestros emprendedores locales prosperen y también tentar a otros de afuera a que vengan. Contamos para eso con excelencia académica, una comunidad de emprendedores interesante y ciudades muy atractivas. El emprendedor valora esto, la actividad cultural, la educación para hijos, claro que deberíamos trabajar más en el tema inseguridad”.

“Nosotros como aceleradora acompañamos el crecimiento de un porfolio que ya tenemos y gestionando la llegada de otras, sobre todo de Santa Fe, pero también nos interesan las de otros lugares, todavía más si presentan un buen sustento científico – técnico detrás. Este tipo de empresas no escapa a los problemas macro que hay para, por ejemplo, conseguir las divisas para insumos. Es por eso que algunas se han ido a Uruguay, donde tienen más facilidades”.

Fernando Molinari (Cites)

“¿Por qué hay que invertir en startups santafesinas? Las tecnológicas son el futuro de lo que Argentina necesita para explotar la gran capacidad de sus recursos humanos altamente calificados que tiene, y exportar algo más que materia prima: agregar valor y vender al mundo este conocimiento. La naturaleza nos dio una gran producción primaria, pero si a eso le sumamos este conocimiento exportado al mundo, nuestro potencial es enorme. La clave está en pensar en empresas con visión global”.

“Las trabas a las importaciones y la inestabilidad económica son factores que influyen cuando uno analiza el desarrollo tecnológico, la relación con socios, cómo llegar al mercado, pero contamos con los recursos para hacerle frente y debemos hacerlo, si queremos subirnos a esta ola mundial que es indetenible. Precisamente para eso nosotros incubamos a startups de ciencia dura, que tienen otros riesgos, están sujetas a mayores normativas y tiempos de validación, y requieren de inversiones mayores. Sin desvalorizar al software, crear un fármaco es mucho más costoso que desarrollar una app, por ejemplo. Y vemos que en Santa Fe hay muchos proyectos para innovar en tecnología dura”.

Diego Gómez Casati (Investigador del Conicet)

“En los últimos años se ha visto un apoyo importante del Estado para que se puedan generar productos con aplicación en diferentes industrias. Santa fe y Rosario siempre estuvieron bien en biotecnología, pero actualmente toda la provincia está generando un polo biotecnológico importante, con proyectos de investigación relevantes y de aplicación concreta. Lo que nos estaría faltando es financiamiento sostenido, porque a veces un año te dan la plata, otro no, y eso dificulta la producción, porque en una empresa privada el flujo de financiamiento es constante. Ojalá que esto que empezó a resurgir se sostenga, se potencie y que sea constante. De esta manera, lo que tenemos planeado de acá a 3 o 4 años podrá llevarse adelante”.