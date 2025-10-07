Bitcoin supera récord: sube por encima de US$ 125.000 en un contexto de dólar débil

El lunes 6 de octubre de 2025, Bitcoin volvió a sorprender a los mercados al cotizarse por encima de los US$ 125.000, consolidando su tendencia alcista y rompiendo resistencias previas. Diversos analistas destacan que el precio no solo responde a dinámicas técnicas en el mercado cripto, sino también a factores macroeconómicos y flujos institucionales.

Según datos de Investing.com, ese día se registraron precios de apertura alrededor de US$ 123.716, con máximos intradía cercanos a US$ 124.327 y mínimos hacia US$ 123.144. Investing.com Por su parte, el registro histórico de Yahoo Finance indica cifras semejantes para el cierre diario. Yahoo Finanzas

Debilidad del dólar y “debasement trade”

En un contexto de dólar que ha perdido fuerza frente a otras monedas, muchos inversores buscan activos que protejan del riesgo cambiario. Ese movimiento se ha traducido en entradas hacia criptomonedas y metales refugio como el oro.

Inversión institucional y flujos a ETFs de Bitcoin

Parte del impulso reciente se atribuye a entradas fuertes de capital institucional a través de vehículos regulados como ETFs spot de Bitcoin. Según informes, esos flujos alcanzaron niveles récord recientemente.

Entorno macro inestable en EE. UU.

El cierre parcial del gobierno estadounidense y la tensión política han alentado la búsqueda de alternativas al efectivo. En episodios anteriores, los bloqueos del aparato estatal han coincidido con alzas en Bitcoin.

Tendencias técnicas y ruptura de resistencias

Desde el punto de vista técnico, la criptomoneda habría superado un canal bajista de varios meses, lo cual sugiere un nuevo “rally de descubrimiento de precio”. Algunos analistas proyectan que podría romper niveles históricos adicionales.

Riesgos y consolidaciones a tener en cuenta

Pese al impulso, los analistas advierten que podría presentarse consolidación o retrocesos temporales. Algunas zonas de soporte que monitorean son US$ 107.000 y US$ 92.000 como niveles “defensivos” en caso de corrección. Investopedia+2Cointelegraph+2 Además, la sobrecompra y la incertidumbre regulatoria pueden frenar la velocidad del rally.

Proyecciones para lo que viene

Algunos analistas señalan que Bitcoin podría alcanzar US$ 150.000 antes de fin de año, manteniéndose si no pierde niveles clave de soporte.

Otros pronósticos más agresivos apuntan a escenarios de hasta US$ 200.000 para finales de 2025, aunque esas estimaciones implican mayor riesgo y requieren que la demanda institucional siga siendo fuerte.

Según sitios de análisis técnico, en los próximos meses el precio podría oscilar entre US$ 110.000 y 117.000 antes de intentar nuevos impulsos, si los soportes se mantienen.

También hay advertencias de que los modelos basados en inteligencia artificial ven escasas probabilidades de un salto explosivo antes de noviembre, sugiriendo que el mercado puede tomarse un respiro antes de avanzar.