Bonos y ADRs pegan un salto a pocos días de las elecciones: ¿por qué?

A falta de dos ruedas para las elecciones legislativas de este domingo, las acciones de las empresas argentinas siguen subiendo de manera generalizada este jueves en Wall Street, de manera similar a lo visto ayer. En paralelo, los bonos argentinos en el exterior operan al alza a la espera de un nuevo guiño al mercado por parte del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

De momento, los principales aumentos entre los ADRs pertenecen a Grupo Supervielle, con un incremento de 10,2%; YPF (+8,16%), seguida de Central Puerto (+8,28%). Por su parte, las empresas argentinas que cotizan directamente en Wall Street, como Mercado Libre y Bioceres, también operan al alza. La primera sube 0,38%, mientras que la segunda sube 2,8%.

En la plaza local, el S&P Merval sube 4,1% a 2.102.153,13 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares escala 6,7% a 1.336,08 puntos. De esta manera, el índice líder en pesos sube 18,5% en lo que va del mes, mientras que aumenta 16% en dólares.

Bonos y riesgo país

En el plano local, los principales incrementos de los bonos en dólares se observan en el AL29 (+2,6%), AL35 (+2,5%) y AE38 (+2,4%). Por su parte, los bonos soberanos globales operan con incrementos durante la jornada. Las mayores subas se observan en el Global 35 (+1,57%).

"El rebote de esta mañana llega tras una rueda negativa: ayer los Globales volvieron a cerrar en rojo, con una caída promedio de 1,8%", explicaron expertos. Y agregaron que "la renta fija en dólares acumula una baja del 1% en lo que va de la semana, pese al rebote del lunes impulsado por los anuncios de Quirno y el tuit de Bessent".