Brassica Carinata, una alternativa rentable pensada para combustibles renovables

Sin dudas, su nombre despierta curiosidad y más aún cuando se trata de un “speciality” y no de un “commodity”, que encima no se destina para el consumo humano. “Brassica carinata” recaló hace unos años en Argentina de la mano de la empresa Nussed y generó la atención de muchos en el sector.

Se trata de una semilla oleaginosa (muy similar a la colza) que se utiliza como cultivo de cobertura, pero que además se utiliza para la producción de combustibles renovables a partir del aceite que genera, una de las materias primas disponibles con menores niveles de carbono. Es muy común que tenga destino aéreo al ser utilizada como combustible sustentable para aviones por varias aerolíneas internacionales.

Desde la compañía incluso, afirman que el uso de Carinata para desplazar el uso de diesel a base de petróleo, por biodiesel, es una innovación comprobada.

En nuestro país, algunas regiones productivas seleccionadas por la firma ya han tenido experiencias del cultivo y este año, en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela se llevó a cabo por primera vez un ensayo que se ha bancado algunas complejidades propias del año. Así lo manifestó a Ecos365 el Ing. Agr. y coordinador del proyecto de cultivares, Sebastián Zuil.

“Es un cultivo particular, que no se cosecha y no es para consumo humano, cuya producción se direcciona a los biocombustibles. Al final de esta experiencia esperamos buenos resultados y consideramos que es una alternativa rentable para el invierno”, remarcó. Y agregó: “Tiene un alto requerimiento de nitrógeno, necesita suelos de calidad y, si bien las Brassicas no son tan conocidas, es una buena opción como fitoremediador por tener una capacidad muy elevada para absorber metales pesados en el suelo”.

Debe destacarse que es un cultivo de ciclo invernal que se desarrolla fundamentalmente en la Región Pampeana. Al no tratarse de un commodity, como por ejemplo puede ser el trigo, se comercializa bajo modalidad contractual. En los últimos años pudo expandirse pr su gran adaptabilidad agronómica y el potencial que ostenta para la producción de biomasa, además de biodiesel.

Desde Nuseed reconocen que “tiene potencial para ser cultivada en millones de hectáreas a nivel global, mejorar el suelo gracias al secuestro de carbono y todo sin competir con la producción de alimentos o necesitar tierra adicional”.

Otro punto importante es que Brassica Carinata, cultivada como cultivo de cobertura, “proporciona una reducción del 100% de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el mercado europeo y una cadena logística confiable.

Desde el punto de vista sanitario, un trabajo de la EEA del INTA Paraná durante el ciclo agrícola 2019, detectó cinco enfermedades en el cultivo Brassica Crinata: mildiu, podredumbre negra o mancha en “V”, mancha gris, mancha foliar por Phoma y oídio en tallo. “Todas las enfermedades halladas fueron previamente registradas en la región para el cultivo de colza”, admitieron los expertos.