Buscan reactivar el Fondo Municipal de Tierras para adecuarlo a los nuevos planes de viviendas

El Concejo Municipal analiza un pedido de informes para que el Ejecutivo de cuenta del estado en el que se encuentra el Fondo Municipal de Tierras, así como también se estudie la posibilidad de emplear parcelas para que apliquen los planes habitacionales vigentes.

La ordenanza con la que se definió dicho fondo data del 15 de diciembre de 1997 y establecía la incorporación de 20 hectáreas al año, así como también la creación de una cuenta bancaria donde llegarían las respectivas compensaciones de los urbanizadores privados o derivados de compraventas, canje por deudas impositivas, donaciones, cesiones o expropiaciones. Al día de hoy el municipio debería disponer de 480 hectáreas de tierra disponibles o su equivalente en dinero, sin embargo la norma nunca se aplicó tal cual fue pensada, y distintos sectores políticos plantearon que a lo largo de estos años la ciudad perdió miles de viviendas sociales de planes federales.

Además de pensar en los sectores más postergados, estaba previsto que estas tierras pudieran ponerse a disposición de sectores medios, que cada vez encuentran más lejana la posibilidad de cumplir con el sueño de la casa propia, sobre todo en Rosario. No por nada en las últimas dos décadas se profundizó la salida de rosarinos a la periferia. “La última convocatoria que hubo referida al Fondo Municipal de Tierras fue hecha por Pablo Barese”, dijo la concejala Fernanda Gigliani, respecto a quien fuera el secretario de Planeamiento de la ex intendenta Mónica Fein.

Para la edila de Iniciativa Popular se trata de una gran herramienta para aprovechar los nuevos programas habitacionales de Nación para hacer frente al enorme déficit habitacional. “Podría usarse esta tierra disponible para aplicar a las distintas líneas de Procrear, viviendas sociales y todas las opciones que vayan apareciendo”, manifestó a Ecos365. Precisamente Nación está definiendo en estos días el lanzamiento de créditos hipotecarios ya no ajustados a través de la inflación mediante UVA sino por salario.

“El Fondo Municipal de Tierras permite al municipio actuar como una inmobiliaria, poniendo el suelo a disposición para generar desarrollo de viviendas, y a la vez pudiendo utilizar el dinero de compensaciones y venta de terrenos no funcionales en la compra de otros sí aptos para urbanizar”, sugirió y añadió que de este modo, el municipio es quien puede disponer una mejor ordenación del territorio y ya no queda todo en menos del privado.

El propio intendente Pablo Javkin había hecho hincapié en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en su intención de reactivarlo, pero hasta el momento no hubo avances en este sentido. El problema además es que al menos públicamente no se sabe de cuántas hectáreas y dinero está compuesto actualmente. Es por eso que Gigliani pidió que se informe acerca de las parcelas disponibles (no necesariamente su ubicación exacta para evitar usurpaciones, pero sí la zona), la cantidad disponible y la superficie dominante de las mismas, estableciendo qué porcentaje cuenta actualmente con condiciones de accesibilidad y disponibilidad de servicios que permitieran incorporarlas fácilmente como suelo apto para hábitat, y qué porcentaje resultaría estratégico desarrollar para un futuro próximo.

También se pidió que se de cuenta sobre el estado actual de la cuenta de este fondo, la utilización efectiva que se ha hecho y si está programada la presentación de algún proyecto para postular a las líneas de financiamiento del Ministerio de Hábitat o para cualquier otro programa nacional o provincial que permita incorporar suelo urbano de calidad a los fines de dar respuesta a la problemática social del hábitat.