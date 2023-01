CES2023: innovación, soluciones para la vida cotidiana y conciencia medioambiental

A un par de días del inicio de la Consumer Electronics Show (CES 2023), las marcas siguen adelantando qué se podrá ver en cada uno de los stands. Bajo el lema "Life's Good", la surcoreana LG exhibirá su visión para una vida mejor para todos. Allí se incluirán sus principales hitos ESG, iniciativas presentes y objetivos a largo plazo.

La zona "Better Life for All" contará de tres secciones únicas: "Por el planeta", "Por las personas" y "Nuestro compromiso". También dará lugar a las cuatro finalistas del Life's Good Award, un desafío de innovación para difundir el mensaje de la compañía y empoderar a los innovadores que buscan hacer una diferencia positiva para las personas y el planeta.

La sección "For the Planet" de la zona presenta las diversas iniciativas medioambientales de LG. Incluyen el establecimiento de sistemas de seguridad que priorizan las consideraciones “ecológicas” en cada momento del ciclo de vida del producto, como la recogida, eliminación y reutilización de residuos electrónicos en la fase posterior a su uso. Los visitantes podrán ver cómo los materiales extraídos de los desechos electrónicos desechados en el Centro de Reciclaje Chilseo (CRC) de la compañía se están utilizando para fabricar piezas para nuevos productos LG.

Además se destaca el LG Smart Park (Changwon, Corea del Sur), la fábrica de eficiencia energética de la compañía y una nueva tecnología de reciclaje de espuma de poliestireno expandido (EPS) desarrollada por LG para hacer que el embalaje de productos sea más ecológico.

La segunda sección, "For People", mostrará los esfuerzos y logros de LG en accesibilidad de productos y servicios. Estos incluyen el desarrollo de manuales de productos que incorporan guías de voz y lenguaje de señas y la implementación de características de accesibilidad, como reconocimiento de voz, instrucción de voz y sensores de detección de movimiento, en una amplia gama de productos LG.

Allí se expondrán los LG Signature de segunda generación, con un diseño atemporal y tecnologías innovadoras que permiten tener una vida más conveniente, elegante y sostenible. LG Signature se lanzó hace siete años y sigue ofreciendo un diseño ultra premium y electrodomésticos elegantes y avanzados desde su llegada.

Los modelos que se podrán ver en la CES incluyen la heladera LG Signature de 4 puertas con Dual InstaView; un par de lavarropas y secarropas con paneles táctiles LCD de 7 pulgadas; horno de microondas de rango completo con smart InstaView y la gama doble de hornos deslizables. Este último cuenta con cámaras y funcionalidad automática de ajuste de tiempo y temperatura. Además Además vas a poder ver un aire acondicionado, un purificador de aire y la bodega.

Los televisores también tendrán un rol importante ya que se añadirán tres unidades a su catálogo OLED. Las series Z3, G3 y C3 OLED evo son de gama alta; disponen de características como un brillo hasta un 70% superior y nuevos procesadores que mejoran la calidad de la imagen y del sonido. Cuentan con las certificaciones de imagen y sonido Dolby Vision y Dolby Atmos, así como integración con barras de sonido con DTS:X, HDMI 2.1a y QMS-VRR, que elimina las pantallas negras al cambiar de fuente de HDMI.

"Nuestro Compromiso" es la tercera y última sección de la zona Vida Mejor para Todos. Allí se refleja la dedicación de LG para garantizar un futuro sostenible, el objetivo final del Plan para una Vida Mejor 2030 de la compañía. Apuntan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la fabricación de productos en un 50 por ciento (en comparación con los niveles de 2017), y las emisiones de GEI del uso de siete productos clave en un 20 por ciento por unidad vendida para 2030 desde un año base 2020. Además, buscan ofrecer características de accesibilidad para todas sus líneas de productos para 2025 y proporcionar un manual de instrucciones de voz y un manual de video en lenguaje de señas para cada producto LG para 2030.