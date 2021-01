Cada vez hay más rosarinos interesados en irse a vivir a Funes y Roldán

Los efectos de la cuarentena que se decretó durante gran parte del año pasado fueron profundos e impactaron en distintas aristas de la vida de las personas. En este sentido, son muchas las inmobiliarias que afirman que por la pandemia, se dispararon las consultas de rosarinos interesados en mudarse fuera de la ciudad. La demanda principal se concentra en Funes y Roldán, aunque otras localidades como Pueblo Esther, General Lagos, Timbúes, Ricardone y barrios como Fishertón vienen ganando terreno.

Si se hace un desglose de los motivos que impulsan a las personas a querer salir de la urbe, desde el mercado de alquileres destacan: que los pronósticos anticipan un 2021 similar en términos de contagios y la necesidad de seguir prolongando el aislamiento; que justamente la cuarentena puso en valor la importancia de contar con espacios amplios y al aire libre, sobre todo en el caso de familias con niños; y que los crecientes niveles de inseguridad en Rosario motivan a buscar zonas más tranquilas.

Sin dudas el 2020 quedará en la memoria de todos por ser una etapa de grandes cambios y, sobre todo, de incertidumbre. Una incertidumbre que diez meses después de irrumpir en la Argentina continúa presente, aunque de a poco la población fue intentando adaptarse a esta nueva realidad.

Así lo reflejó el verano, donde muchos rosarinos optaron por no irse de viaje para evitar contagios o problemas derivados de la pandemia y se lanzaron al mercado de alquiler de casas quintas en ciudades más chicas y cercana a Rosario, como las nombradas anteriormente, e incluso en algunas más alejadas como Santo Tomé o Coronda.

La demanda de este tipo de propiedades, que suele comenzar a fines de septiembre y octubre, se adelantó y algunas inmobiliarias ya en agosto estaban recibiendo consultas de personas que querían pasar su verano en una casa con amigos o familiares. Del mismo modo, propietarios que años anteriores alquilaban, esta vez decidieron no viajar y usar su inmueble para pasar la temporada, lo que causó un achicamiento en la oferta.

Así lo señaló a Ecos365 Fabio H. Juaneu, director de Funes Inmobiliaria, quien destacó que la caída en el volumen de casas quintas disponibles para alquilar fue mayor a la que esperaban desde el sector.

En vez de desalentar la demanda, esta fue creciendo a medida que se aproximaban los meses de calor y lejos de haber empezado a bajar con el transcurso del verano, continúa en niveles muy altos, aunque ahora las consultas son de personas que quieren alquilar permanente.

"Cuando publicamos una casa, no tarda ni una semana en alquilarse, de hecho el promedio son 48 horas. En el 2019 se tardaba más o menos quince días y en el 2018 podía estar un mes publicada. La gente está muy atenta a los avisos e incluso tenemos personas que se enojan cuando se enteran que ya alquilamos la propiedad, lo cual nos preocupa", contó Juaneu.

Leonardo Beltramone, al frente del Observatorio Inmobiliario, hizo hincapié en que varias de las localidades ubicadas en el Gran Rosario vienen despertando el interés de la gente "que quiere mudarse a casas más grandes, con jardín, pileta". El referente inmobiliario también destacó que las pocas propiedades que había disponibles ya están alquiladas temporalmente, por lo que no hay oferta de viviendas, al menos por ahora.

En esta línea, Sofía Cicchitti, al frente de la inmobiliaria que lleva su nombre en Roldán, dijo haberse asombrado por la cantidad de consultas que recibió cuando publicó una casa que estaba disponible para alquiler fijo. "Me sorprendió la cantidad de rosarinos que se contactaron por esa propiedad", señaló Cicchitti.

Cambiar de aire

Referentes del sector coincidieron en que muchos de los que manifestaron querer mudarse son personas que están pasando el verano en casas quintas o estuvieron alojados allí hasta hace unas pocas semanas atrás. Es que luego de tener un tiempo de relax y con exceso de paisaje verde, la idea de retornar al frenesí de la ciudad y a departamentos de dimensiones más chicas no parece resultar una opción atractiva para algunos.

"Tuve bastantes casos en donde me preguntaban si la misma casa que habían rentado no iba a estar disponible para alquiler fijo. El tema es que la mayoría están ocupadas hasta fines de febrero o fines de marzo así que recién ahora estamos empezando a ver este tema con los propietarios. Demanda hay muchísima, lo que no hay es oferta disponible", contó David Flores, de la inmobiliaria Ippolitti de Roldán.