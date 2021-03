Cae la soja en la jornada del viernes en el mercado de granos

En la rueda de esta tarde el mercado de granos contó con ofertas de compras bajistas, tanto por los cereales como por la soja.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, los futuros en Chicago cerraron con saldo dispar.

Los futuros de soja finalizaron dispar, en una rueda de compras de oportunidad y ventas técnicas, los contratos de maíz cerraron con bajas, ante las buenas condiciones climáticas para el cereal en Sudamérica, y los futuros de trigo ajustaron con bajas, producto de las buenas condiciones para el cereal norteamericano.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 333/t.

Valores Finales

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 325/t entrega Marzo, y descarga en Mayo.

- Por trigo, U$S 207/t entrega Abril, y U$S 210/t /Mayo´21.

- Por maíz, U$S 190/t disponible, y U$S 188/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t disponible y hasta el 31/03.

- Por sorgo, U$S 180/t desde el 15/04 al 15/05 del 2022