Caen soja, maíz y trigo en los mercados de Chicago

Nuevamente, el mercado de Chicago cierra su jornada con pérdidas. En el caso de la soja, finalizó con una leve baja del 0,2% y quedó en US $531. En cuanto a los futuros del maíz cierran con saldo dispar, en US $283, presionados por tomas de ganancias de los fondos luego de que las cotizaciones de ayer subieran por el informe del USDA. Por su lado, el trigo cerró en US $241 por tonelada, con una pérdida del 1,9%.

En el día de ayer salió un informe importante del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) donde se informaba las existencias de soja, maíz y trigo en EEUU hasta el 1 de junio y el área sembrada de los cultivos en suelo norteamericano. Hernán Derva, operador de la Mesa Comercial en Barrilli S.A., comenta a Ecos 365: “El promedio de los operadores, estaba esperando un aumento del área de maíz y del área de soja sembrada en EEUU que ayer a la tarde no fue tan optimista como esperaba el mercado”.

Después de unas semanas de bajas en el mercado, ayer la soja volvió a superar los US $500 y el maíz subió más de US $15. Sobre este tema, Derva resalta que “fue una reacción repentina, rápida y única que tomó el mercado en el día de ayer”. Y explica que fue “una tendencia que en el día de hoy, durante la rueda nocturna siguió, porque estuvieron de vuelta para arriba pero al cierre de la rueda quedaron sin cambios prácticamente”.

“Si yo tuviera que definir en una palabra el mercado creo que es volatilidad. Nunca se vio la relación posconsumo en EEUU y en la soja tan ajustada en toda su historia como esta este año. Entonces esto hace que el mercado esté muy tirante y que por cualquier noticia ya sea alcista o bajista se provocan grandes movimientos en las cotizaciones”.

El operador de la Mesa Comercial explica que en los últimos 10 días “los operadores del mercado financiero internacional pensaron que la Reserva Federal de EEUU iba a subir las tasas de interés y eso hizo que los fondos de inversión que tienen plata volcada en los mercados de commodities agrícolas o no agrícolas salieran de estos mercados y volvieran a las tasas financieras. Eso fue lo que provocó una baja de la soja que llegó prácticamente a superar US $90 solamente en 4 días, algo que no se ha visto nunca”.

Sobre cómo seguirán los mercados, comenta: “Hasta que no se termine de definir cuál es la producción final que tenga la soja y el maíz en EEUU, este comportamiento va a seguir con días de importantes subas y con días de importantes bajas". Esto quiere decir que durante todo julio el mercado va a ir subiendo y bajando con respecto a los informes climáticos que haya para la zona productiva de EEUU. A partir de ahí, "veremos como siguen afectando los otros factores”.

A nivel local, el mercado va “copiando” parte de estas subas o bajas pero atenuando la tendencia. No solo está mucho más atenuado la tendencia a la baja sino también la tendencia a la suba. Cuando la soja subió US $30 en Chicago, en el mercado local se elevó US $9. Según Derva “vamos a ver ese comportamiento”.

De todas formas aclara que si “en EEUU hay un problema productivo por consecuencia del clima, y el Mercado de Chicago se muestra muy firme, probablemente la soja acá vaya escalando progresivamente y vaya a poder afirmarse con los valores anteriores a los que teniamos antes de esta caída, es decir, por arriba de los 300 dólares en la soja”.