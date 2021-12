Carne vacuna: después de los valores récord de este año, ¿cuáles son las proyecciones para 2022?

En el 2021 la producción mundial de carne vacuna no acompañó la expansión del comercio internacional, ya que pese al crecimiento de Estados Unidos, India y China, hubo bajas en Brasil, reconstrucción del stock en Australia y fuertes impactos en Argentina por restricciones a las exportaciones. En un contexto mundial de recuperación económica, los valores de la carne a nivel internacional alcanzaron cifras récord, según el último informe del Rosgan.

De acuerdo al Índice de Precios elaborado por la FAO para la carne vacuna, en lo que va del año (enero-noviembre) los precios de la carne vacuna se sitúan en un promedio de 117 puntos, un 23% superior al promedio de los últimos 10 años (95 puntos). Este año, a pesar de la moderación registrada en los últimos dos meses, los precios internacionales resultan un 26% más altos que un año atrás. Sucede que la oferta disponible hasta entonces seguía siendo escasa en relación a la demanda.

Sin embargo, algunas de las restricciones que afectaron en forma negativa la oferta de los principales exportadores han comenzado a destrabarse, sumado también a algunos cambios a nivel demanda que restarían cierta presión de compra, al menos en el corto plazo. Desde el lado de la oferta, China reabrió importaciones de carne vacuna proveniente de Brasil. Esto implica la habilitación no solo de lo que se produzca a partir de ahora, sino también la que se produjo entre el 4 de septiembre y el 15 de diciembre, período en el que esta actividad comercial estuvo suspendida, que hasta ahora había sido aprovechado por Uruguay y Estados Unidos.

“La reaparición de Brasil como principal proveedor del mercado chino plantea una muy fuerte competencia no solo en volumen sino también en precio. En este sentido, la depreciación del real, que ha estado cotizando en mínimos históricos en los últimos meses, hará de Brasil un jugador mucho más competitivo”, indica el informe del Rosgan. En efecto, se espera que esta mayor competitividad tenga un impacto mucho más amplio, afectando a su vez otros mercados de comodities donde Brasil juega fuerte contribuyendo incluso a aliviar presiones inflacionarias a nivel global.

En este contexto, Argentina comenzará a flexibilizar las restricciones a la exportación luego de casi nueve meses. Solo quedaría vigente la prohibición a exportar siete cortes provenientes de los animales de mejor calidad (categorías A, B y C) al tiempo que se liberaría totalmente la exportación de carne de vacas y toros manufactura, destinados mayormente a China.

El año pasado, sin cepo, las exportaciones totales rondaron las 900.000 toneladas mientras que este año, se estima que las ventas al exterior -sin considerar huesos- podrían alcanzar unas 700.000 toneladas. ¿Cuánto de este retroceso podrá recuperarse el próximo año, tras la flexibilización anunciada? Por poco que se recupere, sin dudas implicará mayor volumen volcado a un mercado internacional más competitivo.

China podrá mostrarse más conservador en materia de precios, aunque sin desatender a una demanda interna que muestra señales muy sostenidas hacia el mediano y largo plazo. Recordemos que para 2022 se proyecta un crecimiento en materia de importaciones de carne vacuna de unas 250.000 toneladas anuales, ya no solo como una alternativa de consumo ante el faltante de carne de cerdo sino impulsado por fundamentos propios. Según proyecciones de FAO, el consumo per cápita de carne vacuna en China pasaría de los 7 actuales a 10kg en 2030, generando una necesidad de importación creciente dada las limitantes estructurales que presenta su producción local.

A diferencia de China, el mercado europeo no presenta las mismas tendencias de crecimiento en el consumo de carne. Un reciente informe publicado por la Comisión Europa, señala que el consumo de carne vacuna en los países del bloque continuaría con su tendencia a la baja pasando de 10,4 kg per cápita a 9,7 kg, hacia 2031.

No obstante, en el corto plazo, el impacto que está sintiendo el mercado responde más a una cuestión sanitaria que, en principio -dado el avance de la vacunación- no debería afectar con la misma gravedad que se dio durante las primeras olas. De no ser por esta amenaza -que entendemos debería ser de carácter transitorio- Europa seguirá siendo un mercado muy interesante, especialmente para todo lo que es cortes enfriados de alto valor comercial.

“Teniendo en cuenta el nuevo escenario, el 2022 debería ser un año relativamente estabilizado, en el que el balance mundial tiende a encontrar un nuevo equilibrio, sin grandes subas en materia de precios como se vieron este año, pero con un mercado que continúa firme y muy demandado”, finalizó el análisis del Rosgan.