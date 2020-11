Casas, autos de lujo, joyas y los millonarios contratos que dejó Maradona

Mientras familiares, amigos y toda la Argentina todavía llora la muerte de Diego Maradona, comenzó la batalla por la herencia que dejó el mejor jugador de fútbol de la historia, y que incluye una gran cantidad de bienes y contratos multimillonarios.

En principio Dalma, Giannina, Diego Jr., Dieguito Fernando y Jana son los herederos naturales del astro, aunque habrá que ver qué ocurre con los presuntos tres hijos que habría tenido en su estancia en Cuba. Un dato no menor es que en uno de los últimos videos que hizo, Maradona prometió dejar afuera del reparto a Dalma y a Gianinna, con quienes estaba enemistada por su apoyo a su madre y ex mujer de Diego, Claudia Villafañe. No obstante, la ley está a favor de las chicas, ya que los hijos tienen derecho a recibir las dos terceras partes de sus bienes por ser “herederos forzosos”.

¿Qué incluyen los bienes? La histórica casa de Diego en Segurola y La Habana, un departamento en Puerto Madero, otro en Villa Devoto, la casa donde actualmente vive Rocío Oliva y su familia en Bella Vista y otra en Nordelta. Las últimas donde estuvo, una vivienda en Brandsen y otra en Tigre eran alquiladas.

En Dubai, Diego se dejó un Rolls Royce Ghost de 300 mil euros y un BMW i8 de 145 mil euros. Pero además se comenta que los jeques y multimillonarios le hicieron múltiples y costosos regalos como relojes y joyas, entre otras cosas.

En Bielorrusia, donde fue presidente honorario del Dínamo Brest, recibió un anillo de brillantes de 300 mil euros que todavía lo utilizaba cuando dirigía Gimnasia de La Plata. También recibió una lujosa camioneta Overcomer Hunta con chasis de fibra de vidrio. En Argentina tenía cuatro vehículos.

En el último tiempo, Maradona firmó importantes vínculos con Konami (empresa desarrolladora del videojuego PES) y con marcas de ropa deportiva, puso escuelas de fútbol en China, un hotel en Cuba, y mantenía varios negocios en Italia. A eso hay que sumarle los jugosos con los clubes en los que jugó y a los que dirigió. Sólo por dirigir al Al Wasl de Emiratos Árabes por una temporada cobró 5 millones de euros. También fue comentarista deportivo en algunos partidos.

Con bienes repartidos en todo el mundo, y muchos de ellos desconocidos o a cargo de un círculo de personas muy poco confiable y que vivió de él, será muy difícil para la Justicia tener el cálculo final de bienes.