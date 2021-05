Cayeron soja, trigo y maíz en el miércoles de la semana corta

Luego de dos días feriados en el comienzo de la semana, se retomó la actividad comercial en la plaza rosarina. Destacó una caída generalizada en las ofertas de compra en el día de hoy, que acompañaron la corrección bajista del mercado de Chicago en las primeras ruedas de la semana. En este sentido, cayó la oferta por maíz, soja y trigo en la plaza. Fuera de las necesidades puntales de venta, los precios no estimularon un gran volumen de negocios. Por otro lado, tuvimos un mayor número de compradores en los mercados de cereales en un amplio abanico de posiciones; así, se sumaron compradores al mercado de trigo, principalmente en posiciones de la nueva campaña, y contamos con la presencia de todos los compradores tradicionales en el mercado de maíz, con ofertas que llegaban hasta julio del año próximo. Destacó, por otra parte, la aparición nuevamente de interesados en hacerse de girasol de la próxima campaña.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago cerró con saldo dispar. Los futuros de trigo concluyen la jornada con caídas y tocan mínimos en seis semanas, producto del buen clima en la región de las Planicies estadounidenses que alivian las preocupaciones acerca de la producción del país norteamericano. El maíz finaliza con ganancias luego de las caídas de la jornada anterior, apuntalado por compras técnicas y de oportunidad. La soja concluye la rueda con caídas, presionada por el buen clima que está recibiendo la región del medio-oeste norteamericano, lo cual se suma al buen ritmo de siembra del cultivo en aquel país.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,2800 / 94,4800; + 0,22% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 218.093 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.808.546 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, tuvimos una caída en la oferta abierta de compra por soja, debilitados por las bajas en la plaza de referencia en las primeras ruedas de la semana. A su vez, volvimos a tener posiciones de compra de la nueva campaña. Fuera de necesidades puntuales de venta y entrega de mercadería, las cotizaciones no estimularon a los oferentes a cerrar negocios.

Por soja para fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada sobre el final de la rueda de negocios US$ 340/t, US$ 10/t por debajo de la mejor oferta del día viernes. En pesos, esta oferta fue de $ 32.055/t. Por soja para entrega en los meses de junio y julio, la oferta abierta fue de US$ 335/t, aunque sin descartar mejoras.

Destacó la aparición de ofertas de compra para la soja de nueva campaña, ofreciéndose de forma abierta US$ 307/t para la oleaginosa con entrega en mayo de 2022.

GIRASOL

En la rueda de hoy, volvimos a tener ofertas abiertas de compra por girasol, enfocadas en la oleaginosa de la próxima campaña. Por girasol con entrega entre diciembre y enero se ofrecieron US$ 350/t de forma abierta.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, tuvimos un mayor movimiento comercial, en términos de compradores activos y posiciones abiertas de compra, luego de un fin de la semana previa en la que el mercado se mostraba prácticamente vacante.

Por trigo con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente $ 17.000/t, mientras que para las entregas entre julio y agosto un comprador ofrecía US$ 205/t.

Tuvimos varios compradores en los segmentos de la nueva campaña, aunque en valores lejanos a los que pudieron verse sobre la semana previa. Por trigo con entrega entre noviembre y diciembre la oferta alcanzó los US$ 200/t, mientras que enero alcanzó US$ 202/t. Para la entrega en febrero se ofrecieron US$ 204/t, con marzo en US$ 206/t

MAÍZ

En el mercado del maíz tuvimos a prácticamente todos los compradores tradicionales de la plaza, aunque las ofertas de compra se encontraron fuertemente por debajo de lo negociado sobre el final de la semana previa.

Por maíz con entrega inmediata y contractual, la oferta alcanzó los US$ 195/t, US$ 10/t por debajo del día viernes. No se descarta la posibilidad de alguna mejora en este valor. Por maíz con entrega desde el mes de junio hasta fin de año, las ofertas alcanzaron los US$ 195/t.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, se ofrecieron US$ 175/t por maíz con entrega entre marzo y mayo, US$ 5/t por debajo del viernes. Para la entrega entre junio y julio la oferta cayó hasta los US$ 165/t, también una pérdida de US$ 5/t entre ruedas.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.